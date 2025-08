📷 Patrick Lefevere komt met opvallende reactie na transfer van Remco Evenepoel

In het bericht dat Lefevere dinsdag op X publiceerde, maakt hij duidelijk dat hij geen enkele rol meer speelt in de operationele besluitvorming bij zijn voormalige ploeg.

Tevens benadrukt hij dat contractuele afspraken hem verbieden zich uit te spreken over lopende of afgeronde transfers, waaronder die van Evenepoel.

“Sinds ik ben teruggetreden als CEO van Soudal Quick-Step, ben ik niet langer betrokken bij transfers of teamzaken. Overeenkomsten verbieden mij ook te communiceren over transfers — zelfs niet over Remco. Gelieve mij niet te bellen. Dit is de enige communicatie die ik zal doen”, klinkt het.

De transfer van Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe werd vandaag bevestigd, maar details over de onderhandelingen blijven schaars. Binnen de wielerwereld doet de overstap veel stof opwaaien, mede doordat Evenepoel jarenlang als boegbeeld van Soudal Quick-Step werd beschouwd.

Dat Lefevere zich niet mag uitspreken, wijst op streng geformuleerde contracten binnen het topwielrennen. Dergelijke bepalingen moeten lekken voorkomen en beschermen de belangen van teams bij gevoelige spelerswissels.

Since I stepped down as CEO of Soudal Quick-Step, I’m no longer involved in transfers or any team matters. Agreement-wise, I’m also not allowed to communicate about transfers — not even about Remco.



Please don’t call me. This is the only communication I will make.