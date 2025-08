🎥 Gele kaart voor renner van Visma Lease a Bike in sprintzege van Olav Kooij

Het stond in de sterren geschreven dat de openingsetappe van de Ronde van Polen maandag in een massasprint zou eindigen en zo gebeurde het ook.

Visma Lease a Bike controleerde de hele dag het peloton met een schitterende Steven Kruijswijk. De aanloop naar de sprint liep chaotisch, maar Matthew Brennan kon uiteindelijk een laatste inspanning leveren om Olav Kooij te doen winnen.

Al was de wedstrijdjury niet tevreden met de manier waarop de jonge Brit dat deed. Dat leverde Brennan een gele kaart op voor een gevaarlijk manoeuvre.

Volgens de wedstrijdjury heeft Brennan andere renners in gevaar gebracht tijdens de eindsprint. Hij krijgt ook 500 Zwitserse Frank boete, verkiest vijf punten voor het puntenklassement en wordt teruggezet naar de laatste plaats.

Brennan week na zijn werk voor Kooij naar rechts af. Zo hinderde hij uiteindelijk Fernando Gaviria en vooral ook Paul Magnier die niet meer kon meesprinten door de actie van de Brit.

🚴🇵🇱 | Dat gaat twee keer maar net goed in Polen! Eerst is het Matthew Brennan die bijna Fernando Gaviria van zijn fiets gooit en even later kan een toeschouwer nog net met zijn jas over de boarding klimmen...



