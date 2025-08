Ging SD Worx-Protime in de fout met Kopecky? Ploegleider Stam bijt van zich af

Lotte Kopecky beleeft een moeilijk seizoen, ook al won ze wel de Ronde van Vlaanderen. Heeft haar ploeg SD Worx-Protime haar te weinig beschermd?

De afgelopen jaren ging alles vanzelf bij Lotte Kopecky. De wereldkampioene nam heel veel hooi op haar vork, onder meer met het baanwielrennen. Zo stond ze vorig jaar in oktober nog aan de start van het WK.

Kopecky geeft ook toe dat dat haar energie heeft gekost en dat ze daar nu wellicht de weerbots van krijgt. Was het dan niet aan haar ploeg SD Worx-Protime om Kopecky meer te beschermen?

Heeft SD Worx-Protime genoeg gedaan om Kopecky te beschermen?

Ploegleider Danny Stam vindt van niet. "Ik denk dat we dat juist wel geprobeerd hebben. In het voorjaar heeft ze veel koersen laten schieten en heeft ze ook de piste links laten liggen", zegt Stam bij HLN.

Volgens de Nederlander zijn er bewuste keuzes gemaakt met Kopecky, maar blijkbaar niet de goede. Stam vindt het ook moeilijk om een duidelijke oorzaak te geven voor de mislukte Tour van Kopecky.

"Dat moeten we rustig analyseren. Ze is later kunnen starten, er was die rugblessure, de druk, het bezig zijn met haar gewicht, er speelden privédingen... We moeten alles even goed op een rijtje zetten", zegt Stam nog.