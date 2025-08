"Ze beseffen dat nog niet": Karl Vannieuwkerke heeft knappe afscheidsboodschap voor Tim Declercq

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tim Declercq stopt eind dit jaar met koersen. Dat hij niet meer in het peloton zal rondrijden wordt een groot gemis voor alles en iedereen.

“Bij Lidl-Trek gaan ze je ervaring nog missen, alleen beseffen ze het nog niet.” Dat zegt Karl Vannieuwkerke meteen in de Krant van West-Vlaanderen in zijn open brief aan Tim Declercq die zijn afscheid aankondigde.

De renner houdt eind dit jaar op met koersen, nadat hij een hele weg afgelegd heeft in zijn carrière. Nochtans was hij niet de renner die wedstrijden wist te winnen voor zijn ploeg.

Tim Declercq stopt met fietsen

“Achter je naam staat op Pro Cycling Stats nul overwinningen. Niets meer dan een statistiek. Iedereen die iets van koers begrijpt, weet dat jij het fundament was waarop successen werden gebouwd”, aldus Vannieuwkerke.

Dat is volgens de analist een zeldzame grootsheid. Declercq is volgens hem iemand die het woord ‘ploegmaat’ een diepere betekenis gaf. “Niet klagen, niet zagen, niet wijzen met het vingertje. Gewoon doen wat gedaan moet worden.”

Vannieuwkerke hoopt dat de carrière van Declercq opvolgers krijgt. “Jouw relaas zou jonge renners moeten inspireren. Je hebt getoond dat er veel schoonheid in dienstbaarheid zit, dat om groots te zijn niet altijd de klokken moeten worden geluid.”