"'Boenk' erop": Waarom Evenepoel maar één kans krijgt bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Voor Red Bull-BORA-hansgrohe is de komst van Remco Evenepoel een schot in de roos. Al zullen de verwachtingen ook gigantisch groot zijn.

Red Bull werd vorig jaar medesponsor van BORA-hansgrohe, maar de kapitaalsinjectie heeft er niet voor gezorgd dat de resultaten beter werden. En dat moet er wel komen met Remco Evenepoel in de ploeg.

Daardoor durven sommige analisten de vraag stellen of dit wel de juiste stap is voor Remco Evenepoel. Al zal er ook heel veel van hem verwacht worden, zeker omdat hij de touwtjes in eigen handen heeft.

Zeker omdat hij alles zelf mag bepalen. “Ploegleider Klaas Lodewyck, ploegmaat Mattia Cattaneo, verzorger David Geeroms, mecanicien Dario Kloeck, zelfs de komst van sportief manager Sven Vanthourenhout kan je aan hem linken”, zegt Jan Bakelants aan Het Laatste Nieuws.

Evenepoel zal geen tweede kans krijgen bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Evenepoel kiest dus niet voor de aanwezige structuur bij de Duitse wielerploeg, maar brengt de eigen entourage mee. Dat is helemaal geen nederige houding en daar kun je op het einde van de rit op afgerekend worden.

“Het is bijna een vijandige overname. Zeker de aanstelling van Vanthourenhout is een frontale aanval op wie er al is. Of zo zal het toch overkomen bij een aantal mensen. Als je niet oplet, kan de ploeg in twee kampen uiteenvallen. Sportief kan het er dus maar beter meteen ‘boenk’ op zijn voor Evenepoel.”