Lotto bevestigt slechte nieuws over Lennert Van Eetvelt

Geen Vuelta voor Lennert Van Eetvelt, dat heeft zijn ploeg Lotto nu ook bevestigd. Voor Van Eetvelt een nieuwe klap nadat hij eerder al de Tour moest verlaten.

Dit voorjaar sukkelde Lennert Van Eetvelt al met een gebroken voet, maar toch reed hij naar een 16de plaats in Luik-Bastenaken-Luik. Toen hij eindelijk weer helemaal fit was, liep het mis op het Belgisch kampioenschap.

Van Eetvelt viel zwaar, maar zette toch door en kwam ook aan de start van de Tour. Daar kwam hij opnieuw ten val in de tweede etappe. Hij hoopte op beterschap, maar die kwam er niet en net voor de tweede rustdag gaf Van Eetvelt op.

Geen Van Eetvelt in de Vuelta

Nu moet hij dus ook de Vuelta aan zich voorbij laten gaan. "Hij had van de Ronde van Spanje zijn doel gemaakt, maar hij heeft na zijn crash op het BK nog te veel last van de lendenwervels in de onderrug", laat Lotto weten op zijn sociale media.

"Hij zal niet op tijd hersteld zijn om te starten in Turijn. Dit is een nieuwe klap voor Lennert, na de vroege exit uit de Ronde van Frankrijk." Van Eetvelt zal nu verder herstellen en in september zijn comeback maken.

Hij mikt op de Canadese koersen in Quebec (12 september) en Montréal (14 september). Daar zal ook wereldkampioen Tadej Pogacar zijn rentree maken na de Tour, ook hij slaat de Vuelta over.