Organisatie van rittenkoers bijzonder blij met komst van Wout van Aert

De organisatie van de Ronde van Duitsland heeft de deelname van Wout van Aert officieel bevestigd Onze landgenoot zal in september aan de start verschijnen van deze vierdaagse rittenkoers.

Het Laatste Nieuws liet vorige week weten dat Wout van Aert normaal aan de start van de Ronde van Duitsland zou verschijnen en dat is nu ook officieel bevestigd door de organisatie aan de Mitteldeutsche Zeitung.

De organisatie spreekt van een prestigieuze toevoeging aan een lijst met renners die wereldfaam genieten. Visma Lease a Bike zal met Van Aert vermoedelijk mikken op ritwinst en een sterk eindklassement.

Wout van Aert trekt naar Ronde van Duitsland

De Ronde van Duitsland, die plaatsvindt van 20 tot en met 24 augustus, trekt jaarlijks een gevarieerd rennersveld aan, met zowel sprinters als klimmers.

Over de verdere kalender van Wout van Aert is nog geen duidelijkheid. Zo is niet geweten of hij in actie komt op het EK en het WK.

Het WK, dit jaar voor het eerst op Afrikaanse bodem, zal Van Aert wellicht niet rijden. Dat is nog niet officieel, maar wel tussen de regels te horen bij onze landgenoot.