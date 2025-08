Wordt Lipowitz een probleem voor Evenepoel? De Cauwer geeft zijn ongezouten mening

Remco Evenepoel rijdt vanaf 1 januari 2026 voor Red Bull-BORA-hansgrohe. Bij die ploeg ontbolsterde de voorbije maanden wel de 24-jarige Duitser Florian Lipowitz.

Het langverwachte huwelijk tussen Remco Evenepoel en Red Bull-BORA-hansgrohe komt er toch eindelijk vanaf 2026. Al is het maar de vraag of de transfer van Evenepoel wel op het goede moment komt.

Want met Florian Lipowitz heeft Red Bull-BORA-hansgrohe eindelijk weer een Duitser die een klassement kan rijden in een grote ronde. Net als Evenepoel werd Lipowitz in zijn eerste Tour derde en won hij het jongerenklassement.

Lipowitz werd dankzij zijn derde plaats de eerste Duitser op het eindpodium van de Tour sinds Andreas Klöden in 2006. Voor het Duitse wielrennen heel belangrijk, dat in verval was geraakt door de dopingperiode.

Is Evenepoel complementair met Lipowitz?

Toch ziet José De Cauwer de ontbolstering van Lipowitz niet als een probleem voor Evenepoel. "Zowel Lipowitz als Remco zijn minder goed dan Pogacar. Dan zal je het in de breedte moeten spelen om Pogacar te kloppen in de komende jaren", zegt hij bij Sporza.

"Bij Visma-Lease a Bike hebben ze nu bijvoorbeeld een goede Jorgenson gemist." Vraag is alleen of Evenepoel het kopmanschap zal willen delen met Lipowitz. Of zal de Duitser volgend jaar naar de Giro of de Vuelta worden gestuurd?