🎥 Twee jaar na zijn haartransplantatie: Niels Albert pakt uit met nieuw kapsel

Niels Albert onderging in november 2023 een haartransplantatie. Twee jaar later pakt hij uit met zijn opvallende nieuwe coupe.

Al toen hij begin de dertig was, begon het haar van ex-veldrijder Niels Albert dunner te worden. "Hoe ouder ik werd, hoe meer ik opmerkte dat ik veel haar verloor", zei Albert daarover bij Het Laatste Nieuws.

De oorzaak voor zijn kaalheid was in de familie te zoeken, want zowel zijn grootvader als zijn vader hadden allebei weinig haar. En dus besloot Albert om in november 2023 een haartransplantatie te laten uitvoeren.

Daarvoor trok hij bewust niet naar Turkije, zoals veel mannen dat wel doen, maar liet hij de ingreep uitvoeren in België. Een bewuste keuze van Albert, want hij wilde niet op de taalbarrière stuiten en hij wilde meteen vragen kunnen stellen als er iets mis ging.

Vorig jaar in augustus postte zijn vrouw Valeska al een video met de nieuwe coupe van Albert, nu heeft de voormalige wereldkampioen een nieuw kapsel, geïnspireerd op boyband Get Ready.

"Wat denken jullie van de nieuwe coupe?", schrijft Valeska er nog bij. Die reacties zijn bijna allemaal positief, aan de zangkunsten van Albert lijkt er wel nog wat werk te zijn.