📷 Verklapt Van Aert zelf zijn geheime doel? Trainingen wijzen duidelijke richting aan

Wout van Aert heeft al een druk seizoen achter de rug, maar toch heeft hij nog een aantal doelen. Onder meer gravel zou daar wel eens bij kunnen zijn.

Met het klassieke voorjaar, de Giro en de Tour al in zijn benen heeft Wout van Aert al 56 koersdagen op de teller staan in 2025. Een record voor Van Aert, vorig jaar kwam zijn seizoen abrupt ten einde op zijn 55ste koersdag met een val in de Vuelta.

Dit jaar komt Van Aert zeker nog zes keer in actie op de weg. Hij rijdt van 20 tot 24 augustus de Ronde van Duitsland, daarna trekt hij naar Canada voor de GP Quebec (12 september) en de GP Montréal (14 september).

Zit Van Aert met EK en WK gravel in zijn hoofd?

Achter het WK in Rwanda, de tijdrit op 21 september en de wegrit op 29 september, staat er nog een vraagteken. Van Aert ziet weinig kansen voor zichzelf en in die periode zijn er koersen die hem beter liggen. Volgens Campenaerts heeft Van Aert ook nog een geheim doel dit najaar.

Het EK gravel (21 september) en het WK gravel (12 oktober) zijn dan logische opties. Vorig jaar moest Van Aert die twee kampioenschappen laten schieten door zijn val in de Vuelta. Het BK gravel op 17 augustus behoort ook tot de mogelijkheden.

Van Aert zoekt op training alvast de gravelwegen op. Woensdag stak hij tijdens een training van 120 kilometer de Nederlandse grens over waar hij onder meer de Chaamse Bossen introk. Zit hij met gravel in zijn achterhoofd?