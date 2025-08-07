Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour

Tadej Pogacar was opnieuw bijzonder dominant in de Tour en won vier etappes. Opvallend is wel dat de Sloveen na de dertiende etappe geen enkele rit meer won.

Met overwinningen in de vierde, zevende, twaalfde en dertiende etappe was Tadej Pogacar goed op weg om zijn zes ritzeges van vorig jaar te evenaren. Zeker omdat er daarna aankomsten bergop aankwamen op de Mont Ventoux, Col de la Loze en La Plagne.

Maar na zijn ritzege in de klimtijdrit op Peyragudes, zijn tweede ritzege op rij, stokte de zegereeks van Pogacar. Arensman won op Superbagnères en La Plagne, Paret-Peintre op de Mont Ventoux en O'Connor op Col de la Loze.

Franse publiek niet blij met dominante Pogacar

De gele trui leek vooral moe te zijn, zowel fysiek als mentaal in de laatste week van de Tour. Al komt Michael Storer (Tudor) nog met een andere verklaring op de proppen. Werd de Sloveen afgeraden om nog etappes te winnen?

"De Franse fans jouwden Pogacar uit en dus besloot zijn ploegleiding dat het beter was om de veertiende etappe niet te winnen", zegt Storer bij Domestique’s Hotseat podcast. In de veertiende etappe won Arensman op Superbagnères, met gratie van Pogacar.

"Ze wilden het Franse publiek aan hun kant houden. Ik vermoed dat ze daar de laatste week ook rekening mee hebben gehouden", stelt Storer nog. En dus bleef Pogacar steken op vier etappezeges dit jaar.