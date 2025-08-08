Bondscoach Serge Pauwels reageert op nieuws Wout van Aert

De knoop is doorgehakt: Wout van Aert rijdt geen EK en geen WK dit najaar. Hij zal zich gaan concentreren op andere doelen dit najaar. En dus heeft iedereen daar uiteraard ook een mening over.

Wout van Aert kiest voor de klassiekers in Canada onder meer, maar zal dus het EK en het WK overslaan en niet naar Rwanda trekken.

Kans gemist?

Een jammerlijke zaak, want zo mist hij alweer een kans om wereldkampioen te worden. Bondscoach Serge Pauwels had diverse gesprekken met de renner de voorbije weken.

"Vlak na de Tour heeft Wout me ingelicht. Tijdens de Tour hebben we een paar keer gesproken, ook met zijn coach Mathieu Heijboer, en ook voor de Tour zag het er al naar uit dat het een nee zou worden", klinkt het bij Sporza.

Beslissing gerespecteerd

"Het is uiteraard wel jammer. Iemand als Wout had zeker een kanshebber kunnen zijn op het WK in Rwanda, als de omstandigheden gunstig verlopen. En als hij zelf niet had kunnen winnen, was Wout een heel belangrijke pion binnen de ploeg geweest."

Pauwels respecteert de beslissing van Wout van Aert en beseft dat hij een goede opbouw nodig heeft richting het nieuwe seizoen: "Het was al een heel zwaar seizoen, en richting volgend jaar wil hij er natuurlijk opnieuw staan. Wout heeft nu echt wel nood aan een goede opbouw."