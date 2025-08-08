Cian Uijtdebroeks pakt uit na moeilijke maanden: dit heeft hij te zeggen na prachtige overwinning

Cian Uijtdebroeks pakt uit na moeilijke maanden: dit heeft hij te zeggen na prachtige overwinning
Foto: © photonews

Wat een race van Cian Uijtdebroeks. Veel meer is er niet van te zeggen. Een weergaloze dagzege én ook de eindzege voor de jonge Belg in de slotrit van de Tour de l'Ain. Na twee jaar afzien lijkt hij helemaal terug te komen op zijn topniveau.

Het was een weergaloze race die Cian Uijtdebroeks (en zijn team) reden in de Tour de l'Ain. Het verschil aan de streep was zelfs meer dan drie minuten op de eerste achtervolger en meer dan vijf op het nummer drie.

Niet te geloven

"Het is werkelijk niet te geloven", opende Cian Uijtdebroeks zijn analyse in het flashinterview na de slotrit in de Tour de l'Ain. "Het waren geen makkelijke maanden."

"Toen ik terugkeerde in het peloton in San Sebastian was ik al heel gelukkig en tevreden, maar dit ... wow, echt geweldig. Dit is een absolute droom."

Ambitie om eens te winnen

"Het was een ambitie van mij om dit seizoen eens een overwinning te boeken. Het was geen makkelijke dag, want toen Prudhomme aanviel zaten we even in de shit zelfs. De ploeg heeft heel goed en hard gewerkt om dat recht te zetten."

"Ben Tulett heeft een geweldig werk gedaan om hem te kraken. Dat was niet makkelijk, maar ik ben heel gelukkig dat we het hebben kunnen doen. De vorige dagen waren minder mijn ding dan vandaag. Hoe zwaarder, hoe beter voor mij."

