Cian Uijtdebroeks vernedert iedereen op Grand Colombier en boekt unieke quadruppelslag

Cian Uijtdebroeks werd donderdag al knap tweede in de voorlaatste etappe van de Tour de l'Ain. In de koninginnenrit heeft hij echter komaf gemaakt met alles en iedereen. Hij degradeerde meteen al de rest.

Donderdag moest Cian Uijtdebroeks de dagzege én de leidersplaats nog aan de Fransman Nicolas Prodhomme laten. Toch geloofde de Belg er in dat hij het vrijdag allemaal nog zou kunnen rechtzetten.

Weergaloze verschillen

"Mijn benen voelen goed en de langere, zwaardere beklimmingen moeten me beter liggen. Hopelijk wordt het een fantastische dag. Als team gaan we proberen om de eindwinst binnen te halen", gaf hij vooraf aan.

En of het een fantastische dag zou gaan worden. Op de Col de la Biche was er al een eerste versnelling van Visma - Lease a Bike. Tulett en Nordhagen zorgden daarna voor een strak tempo richting de Grand Colombier.

Niets te doen aan Uijtdebroeks

Daar stond er al snel geen maat meer op Uijtdebroeks, die Prodhomme helemaal fijn kneep en meter per meter wegreed van zijn grootste concurrent. Bergop had hij al meer dan een minuut voorsprong.

Uiteindelijk bekroonde hij een solo van zo'n vijftig kilometer. De kloof werd steeds groter en was aan de streep zo'n drie minuten op Prodhomme. Uijtdebroeks pakt ook de bergtrui, de jongerentrui en uiteraard ook het eindklassement. Tulett & co eindigden op meer dan vijf minuten in een sprint om plek drie.