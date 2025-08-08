Tom Pidcock lacht maatregelen voor veiligheid in koers weg: "Op andere dingen concentreren"

Tom Pidcock is aan de slag in de Ronde van Noorwegen. De Brit zet voor het najaar volop in op de Ronde van Spanje.

Na meer dan een maand afwezigheid was Tom Pidcock deze week opnieuw aan koersen toe. De Brit bereidt zich zo voor op de Vuelta.

Ook daar zal weer volop over veiligheid in de koers gesproken worden, maar Pidcock vindt dat er belangrijkere kwesties dan dat zijn.

“Het beperken van het aantal versnellingen maakt alles alleen maar gevaarlijker. Als we allemaal dezelfde topsnelheid hebben, komen we dichter bij elkaar te zitten, en in de afdalingen betekent dat dat we meer ruimte op de weg innemen”, vertelt hij aan Marca.

Tom Pidcock vindt veiligheidsvoorstellen niks

Ook over de discussie over de stuurbreedte is hij duidelijk. Er moet over andere dingen gesproken worden, dit is allemaal niet nodig, aldus Pidcock.

“Ik heb tegen mijn broer gezegd dat als we zo doorgaan, ze de koolhydraten voor iedereen moeten beperken en ons in ketose moeten brengen. Alleen dan zullen de wedstrijden langzamer gaan. Wij zijn wielrenners... mensen zouden zich op andere dingen moeten concentreren”, lacht hij de discussie weg.