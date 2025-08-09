Benji Naesen vreest chaos: zowel Red Bull als Soudal Quick-Step staan voor moeilijke tijden na keuze Remco Evenepoel

Na de keuze van Remco Evenepoel zouden opvallend genoeg zowel Red Bull als Soudal Quick-Step voor moeilijke tijden kunnen staan. Dat lijkt alvast het vermoeden te zijn van Benji Naesen.

De analist heeft zich op X uitgelaten over de wielertransfer van het jaar en wat hij erover denkt. "Het overheersende gevoel dat ik heb over de keuze van Remco Evenepoel om naar Red Bull-BORA-hansgrohe te gaan is ... chaos." Dan heeft Naesen het over de situatie die dit bij de nieuwe ploeg van Remco in 2026 zal creëren.

"De ploeg had dit jaar al problemen met peoplemanagement. Nu komt Remco erbij nadat Lipowitz het podium haalde in de Tour de France. De helft van de staff wordt vervangen, zonder aantoonbare chemie tussen elke link in de ketting." Naesen sluit dus niet uit dat onvoldoende personen bij Red Bull op elkaar ingespeeld zullen zijn.

Red Bull-BORA-hansgrohe heeft tijd nodig

"De individuele aspecten en het budget om succes te behalen zijn er. Die combinatie omzetten tot een succesvolle ploeg, met zoveel veranderingen, wordt een serieus project." De voormalige Visma-medewerker waarschuwt dat het mogelijk tijd zal kosten voor Red Bull-BORA-hansgrohe om uit te groeien tot een topploeg.

The overwhelming feeling I have about Remco Evenepoel joining Red Bull-BORA-hansgrohe is... chaos.



The team already had people management problems this year, and now Remco joins after Lipowitz podiumed the Tour de France, and half the staff is getting replaced with no proven… — Benji Naesen (@BenjiNaesen) August 5, 2025

Wat dan gezegd van Soudal Quick-Step. Naesen heeft alvast gereageerd op een tweet die enkele renners oplijstte die de Wolfpack weer 'relevant kunnen maken'. Naesen heeft zo zijn eigen renners in gedachten: "Aanwinsten die Soudal Quick-Step relevant kunnen maken na het vertrek van Remco: Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Mathieu van der Poel."

Verliest Soudal Quick-Step aan relevantie?

Dit moeten we natuurlijk met een korreltje zout nemen, want Naesen beantwoordt ook de vraag welke van deze renners het meest waarschijnlijk is om de stap naar Soudal Quick-Step te zetten. "Geen enkele, haha." Het is dus lacherig bedoeld, maar Naesen laat zo wel doorschemeren dat Soudal Quick-Step volgens hem na het vertrek van Evenepoel aan relevantie verliest.