Evenepoel vertrekt bij Soudal Quick-Step: Lampaert heeft er weinig begrip voor

Yves Lampaert blijft nog twee jaar bij Soudal Quick-Step, maar dat zal wel zonder Remco Evenepoel zijn. Hij begrijpt niet echt waarom Evenepoel vertrekt.

Met een contractverlenging van twee jaar rijdt Yves Lampaert nog tot eind 2027 bij Soudal Quick-Step. Aan het einde van dat contract zal hij 13 jaar bij The Wolfpack hebben gereden, enkel Pieter Serry (13 jaar) en Tom Boonen (14,5 jaar) komen in zijn buurt.

Remco Evenepoel had het record van Boonen kunnen verbreken, maar hij besloot na zeven jaar om de deur achter zich dicht te trekken bij Soudal Quick-Step. Begrijpt Lampaert zijn beslissing om te vertrekken?

Wat vindt Lampaert van vertrek Evenepoel?

"Begrijpen is een groot woord omdat wij niet echt weten wat er mankeerde voor Remco. Het heeft zich allemaal een beetje boven ons hoofd afgespeeld. Maar goed, hij heeft de keuze gemaakt", zegt Lampaert bij Het Nieuwsblad.

Soudal Quick-Step en Evenepoel hebben veel aan elkaar te danken, Lampaert hoopt dan ook dat ze als vrienden uit elkaar kunnen gaan. Lampaert werd net als de rest van de renners een uur voor het persbericht op de hoogte gebracht in een meeting.

De geruchten gingen al jaren rond, dus echt geschrokken was Lampaert niet. "Remco zelf heeft een berichtje gestuurd in onze algemene WhatsApp-groep met de boodschap dat hij vertrekt en om iedereen te bedanken."