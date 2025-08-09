Ex-renner schakelt nog een tand hoger met lofrede voor Wout van Aert: "Hij ziet er goed uit, ik hou van zijn rauwe kant"

Wout van Aert is door veel wielerliefhebbers wereldwijd graag gezien. Een ex-renner gaat wel behoorlijk ver in zijn lofzang voor Van Aert.

Die voormalige renner in kwestie is Matt White, tot kort voor de Giro van 2025 nog ploegleider bij Jayco-AlUla. Bij TNT Sports was de Australiër één van de analisten tijdens de Tour de France. White liet na de slotetappe van de Tour de France blijken dat het seizoen van Van Aert volgens hem geslaagd is en de Belg één van zijn favorieten is.

In diezelfde uitzending vroeg presentatrice Orla Chennaoui door: zij wilde weten waarom White zo'n fan is van Van Aert. Luke Rowe haakte hierop in en vroeg al grappend of het door het kapsel van Wout komt. "Hij ziet er goed uit", moest White lachen. "Neen, hij is zo'n complete renner. Als ik een ploeg zou bouwen rond één man, zou hij die renner zijn."

Van Aert maakte al veel indruk in de Tour

Dat heeft dus minder te maken met het palmares van Van Aert, maar wel met wat een belangrijke rol hij heeft in een ploeg. "Wat hij zelf als renner bereikt, is al indrukwekkend. Wat het meeste indruk op mij maakte, is zijn Tour de France van enkele jaren geleden." Tijdens de edities van 2021 en 2022 was Van Aert inderdaad alomtegenwoordig.

White looft hoe Van Aert zich ook uit de naad werkt voor zijn ploegmaats als de omstandigheden dat eisen. "Het werk dat hij doet voor Jonas Vingegaard, wat hij betekent voor zijn ploegmaats, week in, week uit." Daarnaast is Van Aert ook het soort renner die zijn emoties duidelijk laat blijken. Dat is ook iets wat White enorm kan appreciëren.

Van Aert laat zijn emoties zien

"Ik hou van die rauwe kant van hem", gaat de Aussie maar door. "Je kunt merken wanneer hij teleurgesteld is, je kunt merken wanneer hij blij is." Zo was Van Aert bijvoorbeeld erg streng voor zichzelf na Dwars door Vlaanderen en reageerde hij heel uitgelaten na zijn ritzege in de Giro.