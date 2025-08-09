Focust Soudal Quick-Step nog op de grote rondes na vertrek Evenepoel? Lefevere is heel helder

Focust Soudal Quick-Step nog op de grote rondes na vertrek Evenepoel? Lefevere is heel helder
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Soudal Quick-Step gaat vanaf 1 januari verder zonder Remco Evenepoel. Hoe moet het nu verder met de ploeg?

Na zeven jaar komt er over enkele maanden een einde aan het huwelijk tussen Remco Evenepoel en Soudal Quick-Step. En zo verliest The Wolfpack een van de beste en meest aantrekkelijke renners uit het peloton. 

Jan Bakelants vreest dat het vertrek van Evenepoel invloed zal hebben op het budget van de ploeg. Het budgettaire plafond reikt bereikt te zijn, de aansluiting bij de topploegen zoals UAE of Red Bull zal er niet komen. 

"Moet je dan vaststellen dat we een middenmoter geworden zijn? Wij zijn budgettair nooit de echte top geweest. Door hard te werken hebben we jarenlang mirakels verricht met het budget dat we hadden", zegt Patrick Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Focust Soudal Quick-Step nog op de grote rondes?

"Maar op een bepaald moment voel je dat je moet loslaten." De vraag is nu hoe het verder moet met Soudal Quick-Step. Jurgen Foré is ervan overtuigd dat de ploeg weer terug kan worden wat ze vroeger waren. 

En daar horen ook de grote rondes nog bij. Naast Evenepoel waren er ook resultaten met ritwinsten met sprinters, maar ook een tweede plaats in de Vuelta met Mas of vijftien dagen de gele trui met Alaphilippe in de Tour. "Voor een kermisploegje was dat toch niet zo slecht, vind ik."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jan Bakelants

Meer nieuws

Geld in de koers: fusies of grote sponsoren? "Dat zou waanzin zijn"

Geld in de koers: fusies of grote sponsoren? "Dat zou waanzin zijn"

07:00
Evenepoel stelt 2.000 fans teleur, maar heeft daar wel goede reden voor

Evenepoel stelt 2.000 fans teleur, maar heeft daar wel goede reden voor

11:00
Wat met Nys en Van Eetvelt voor het WK? Bondscoach Pauwels geeft meer uitleg

Wat met Nys en Van Eetvelt voor het WK? Bondscoach Pauwels geeft meer uitleg

09:00
Na Pogacar de grootverdiener in het peloton: Evenepoel krijgt stevig loon bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Na Pogacar de grootverdiener in het peloton: Evenepoel krijgt stevig loon bij Red Bull-BORA-hansgrohe

08:30
Evenepoel vertrekt bij Soudal Quick-Step: Lampaert heeft er weinig begrip voor

Evenepoel vertrekt bij Soudal Quick-Step: Lampaert heeft er weinig begrip voor

08:00
Uijtdebroeks in de zevende hemel na eerste profzege, ook Visma-Lease a Bike is opgelucht

Uijtdebroeks in de zevende hemel na eerste profzege, ook Visma-Lease a Bike is opgelucht

07:30
Gianni Vermeersch pakt gigantisch record ... met dank aan Mathieu van der Poel

Gianni Vermeersch pakt gigantisch record ... met dank aan Mathieu van der Poel

21:30
Nieuwe aanwinst Soudal Quick-Step is dolgelukkig en verwijst naar Tom Boonen

Nieuwe aanwinst Soudal Quick-Step is dolgelukkig en verwijst naar Tom Boonen

20:30
Patrick Lefevere spreekt dan toch over transfer Remco Evenepoel: dit heeft hij te zeggen

Patrick Lefevere spreekt dan toch over transfer Remco Evenepoel: dit heeft hij te zeggen

20:00
Cian Uijtdebroeks pakt uit na moeilijke maanden: dit heeft hij te zeggen na prachtige overwinning

Cian Uijtdebroeks pakt uit na moeilijke maanden: dit heeft hij te zeggen na prachtige overwinning

19:00
Cian Uijtdebroeks vernedert iedereen op Grand Colombier en boekt unieke quadruppelslag

Cian Uijtdebroeks vernedert iedereen op Grand Colombier en boekt unieke quadruppelslag

18:30
Dit land wil de Tour de France hosten

Dit land wil de Tour de France hosten

18:00
Hypertalent wint in Polen, Caruso regelt de vlucht in Burgos

Hypertalent wint in Polen, Caruso regelt de vlucht in Burgos

17:00
Soudal Quick-Step haalt belangrijke renner weg bij Wout van Aert

Soudal Quick-Step haalt belangrijke renner weg bij Wout van Aert

16:30
Mads Pedersen maakt programma bekend voor najaar, mét stevige verrassing: "Misschien mijn enige kans"

Mads Pedersen maakt programma bekend voor najaar, mét stevige verrassing: "Misschien mijn enige kans"

16:00
Bondscoach Serge Pauwels reageert op nieuws Wout van Aert

Bondscoach Serge Pauwels reageert op nieuws Wout van Aert

15:00
Wout van Aert hakt knopen door: dit is zijn programma voor het najaar

Wout van Aert hakt knopen door: dit is zijn programma voor het najaar

14:00
Ex-ploegleider van Soudal Quick-Step komt met uitspraken over loon van Evenepoel naar buiten

Ex-ploegleider van Soudal Quick-Step komt met uitspraken over loon van Evenepoel naar buiten

13:30
Tom Pidcock lacht maatregelen voor veiligheid in koers weg: "Op andere dingen concentreren"

Tom Pidcock lacht maatregelen voor veiligheid in koers weg: "Op andere dingen concentreren"

13:00
📷 Winnaar eerste etappe in Arctic Race of Norway krijgt prachtig cadeau mee naar huis

📷 Winnaar eerste etappe in Arctic Race of Norway krijgt prachtig cadeau mee naar huis

12:30
📷 'Tête de la course': must-have voor elke wielerfan die ook van kunst en poëzie houdt

📷 'Tête de la course': must-have voor elke wielerfan die ook van kunst en poëzie houdt

12:00
Johan Museeuw trekt zijn conclusies voor WK gravel na dood van Ludo Dierckxsens

Johan Museeuw trekt zijn conclusies voor WK gravel na dood van Ludo Dierckxsens

08/08
Demi Vollering spreekt klare taal over kilo's gewichtsverlies van Tourwinnares

Demi Vollering spreekt klare taal over kilo's gewichtsverlies van Tourwinnares

08/08
Tour de France krijgt nu al vraag voor Grand Départ in 2030

Tour de France krijgt nu al vraag voor Grand Départ in 2030

08/08
Wordt hij de nieuwe kopman van Soudal Quick-Step? "Het is een beslissing van het team"

Wordt hij de nieuwe kopman van Soudal Quick-Step? "Het is een beslissing van het team"

08/08
Nu Evenepoel Soudal Quick-Step verlaat: dit is het jaarsalaris van Jasper Stuyven

Nu Evenepoel Soudal Quick-Step verlaat: dit is het jaarsalaris van Jasper Stuyven

08/08
🎥 Cian Uijtdebroeks doet gooi naar eindzege: "Dit moet me beter liggen"

🎥 Cian Uijtdebroeks doet gooi naar eindzege: "Dit moet me beter liggen"

08/08
Stoot Stuyven bij Soudal Quick-Step op dezelfde problemen? "Een groot verschil"

Stoot Stuyven bij Soudal Quick-Step op dezelfde problemen? "Een groot verschil"

08/08
Echte reden voor transfer Evenepoel? De Cauwer zegt waarom vertrek bij Soudal Quick-Step goede zaak is

Echte reden voor transfer Evenepoel? De Cauwer zegt waarom vertrek bij Soudal Quick-Step goede zaak is

07/08
Blijft Roglic ondanks komst van Evenepoel? Ex-renner ziet belangrijke rol voor hem

Blijft Roglic ondanks komst van Evenepoel? Ex-renner ziet belangrijke rol voor hem

07/08
Wat moet Maxim Van Gils nu denken? Komst van Evenepoel dreigt probleem te worden Analyse

Wat moet Maxim Van Gils nu denken? Komst van Evenepoel dreigt probleem te worden

07/08
Is Tadej Pogacar de Tour de France beu? "Het wordt vervelend voor hem"

Is Tadej Pogacar de Tour de France beu? "Het wordt vervelend voor hem"

07/08
Trekt eigenaar Bakala zich terug door vertrek van Evenepoel? Foré komt met verrassend nieuws

Trekt eigenaar Bakala zich terug door vertrek van Evenepoel? Foré komt met verrassend nieuws

07/08
Na Van Aert nu ook Evenepoel: dé redenen waarom Red Bull hem zo graag wilde binnenhalen

Na Van Aert nu ook Evenepoel: dé redenen waarom Red Bull hem zo graag wilde binnenhalen

07/08
Onbegrip voor de keuzes van Wout van Aert: "Dat hij zo'n dingen doet..."

Onbegrip voor de keuzes van Wout van Aert: "Dat hij zo'n dingen doet..."

07/08
📷 Tiesj Benoot krijgt mooi geschenk van supporterscafé: "Blijft bijzonder"

📷 Tiesj Benoot krijgt mooi geschenk van supporterscafé: "Blijft bijzonder"

07/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Cian Uijtdebroeks Wout Van Aert Tadej Pogacar Serge Pauwels Jan Bakelants Mads Pedersen Jasper Stuyven Thomas Pidcock Dylan Van Baarle Niels Albert Tom Boonen Tiesj Benoot Alberto Bettiol Alex Kirsch Mathieu Van Der Poel Gianni Vermeersch Maxim Van Gils Ben Tulett Primoz Roglic

Nieuwste reacties

COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Hankie Hankie over Een heel opvallende keuze: "De beste Belgische wielrenner uit de Tour de France? Wout van Aert" Hankie Hankie over Ondanks fenomenale ritzege in Parijs: Bakelants trekt harde conclusie over de Tour van Van Aert Hankie Hankie over Ondanks de zege op Champs-Elysées: Van Aert is belangrijke plek bij Visma Lease a Bike kwijt Hankie Hankie over Bjarne Riis viseert net als mevrouw Vingegaard ook Van Aert: "Onbeschoft, toon respect" Nelvafrel Nelvafrel over Pogacar na Col de la Loze zelfs nog steviger leider: De Cauwer komt met vlijmscherp verdict voor Visma en Red Bull Nelvafrel Nelvafrel over Sergeant trekt bikkelharde conclusie over Evenepoel: "Dat is Remco zijn grote probleem" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved