Focust Soudal Quick-Step nog op de grote rondes na vertrek Evenepoel? Lefevere is heel helder

Soudal Quick-Step gaat vanaf 1 januari verder zonder Remco Evenepoel. Hoe moet het nu verder met de ploeg?

Na zeven jaar komt er over enkele maanden een einde aan het huwelijk tussen Remco Evenepoel en Soudal Quick-Step. En zo verliest The Wolfpack een van de beste en meest aantrekkelijke renners uit het peloton.

Jan Bakelants vreest dat het vertrek van Evenepoel invloed zal hebben op het budget van de ploeg. Het budgettaire plafond reikt bereikt te zijn, de aansluiting bij de topploegen zoals UAE of Red Bull zal er niet komen.

"Moet je dan vaststellen dat we een middenmoter geworden zijn? Wij zijn budgettair nooit de echte top geweest. Door hard te werken hebben we jarenlang mirakels verricht met het budget dat we hadden", zegt Patrick Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Focust Soudal Quick-Step nog op de grote rondes?

"Maar op een bepaald moment voel je dat je moet loslaten." De vraag is nu hoe het verder moet met Soudal Quick-Step. Jurgen Foré is ervan overtuigd dat de ploeg weer terug kan worden wat ze vroeger waren.

En daar horen ook de grote rondes nog bij. Naast Evenepoel waren er ook resultaten met ritwinsten met sprinters, maar ook een tweede plaats in de Vuelta met Mas of vijftien dagen de gele trui met Alaphilippe in de Tour. "Voor een kermisploegje was dat toch niet zo slecht, vind ik."