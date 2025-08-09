Hopelijk nog vele jaren aan de wielertop, maar Mathieu van der Poel door collega in peloton getipt voor andere carrière

Met zijn ritzege en zijn vier dagen in het geel toonde Mathieu van der Poel in de Tour nog aan de top van het internationale wielrennen te staan. Dat hoeft nog niet meteen te veranderen.

Mathieu van der Poel draait inmiddels ook al wel wat jaartjes mee in het internationale wegwielrennen en is inmiddels 30. Zijn succes in de Tour, samen met zijn triomfen in het eendagswerk, tonen aan dat hij nog op de top van zijn kunnen presteert. Waarschijnlijk mogen we dus nog wel enkele jaren genieten van zijn kunstjes in de wielersport.

Zou Van der Poel echter ook het talent hebben om het in andere sporten heel goed te doen? Daar twijfelt eigenlijk niemand aan. Van der Poel geeft de indruk iemand te zijn die in zowat alles goed is en de dingen ook snel oppikt. Zeker als het op het sportieve aankomt. Dat verklaarde zijn broer David overigens nog tijdens de Tour tijdens De Avondetappe.

Collega denkt aan capaciteiten Van der Poel

Zo blijven onder meer de golfactiviteiten van Mathieu van der Poel niet onopgemerkt. Dat hield ook Owain Doull in het hoofd toen hij voor TNT Sports enkele dilemma's beantwoordde. De Brit rijdt voor EF Education-EasyPost. Hij kreeg dus enkele vragen voorgeschoteld en het antwoord moest telkens de naam van een collega-renner zijn.

Mathieu van der Poel as a professional golfer? 🏌️



Owain Doull picks his riders from the peloton who are most likely to... 👀 pic.twitter.com/cVJs34B1Rx — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) August 6, 2025

Eén van de zes vragen die hem gesteld worden: bij welke wielrenner is het het meest waarschijnlijk dat hij prof wordt in een andere sport? Doull moest niet lang nadenken om daar een antwoord op te geven. "Mathieu van der Poel. Hij lijkt veel golf te spelen." Dat is wel het minste wat je kunt zeggen over Van der Poel en zijn liefde voor golf.

Van der Poel speelt samen met profs

Mathieu van der Poel heeft in elk geval al met profs uit het golf samengespeeld. Als hij van hen bepaalde dingen aanleert, dan zit er inderdaad misschien nog wel een carrière in het golf in. In de eerste plaats hopen we wel dat zijn wielercarrière zo lang mogelijk duurt.