Hopelijk nog vele jaren aan de wielertop, maar Mathieu van der Poel door collega in peloton getipt voor andere carrière

Hopelijk nog vele jaren aan de wielertop, maar Mathieu van der Poel door collega in peloton getipt voor andere carrière
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Met zijn ritzege en zijn vier dagen in het geel toonde Mathieu van der Poel in de Tour nog aan de top van het internationale wielrennen te staan. Dat hoeft nog niet meteen te veranderen.

Mathieu van der Poel draait inmiddels ook al wel wat jaartjes mee in het internationale wegwielrennen en is inmiddels 30. Zijn succes in de Tour, samen met zijn triomfen in het eendagswerk, tonen aan dat hij nog op de top van zijn kunnen presteert. Waarschijnlijk mogen we dus nog wel enkele jaren genieten van zijn kunstjes in de wielersport.

Zou Van der Poel echter ook het talent hebben om het in andere sporten heel goed te doen? Daar twijfelt eigenlijk niemand aan. Van der Poel geeft de indruk iemand te zijn die in zowat alles goed is en de dingen ook snel oppikt. Zeker als het op het sportieve aankomt. Dat verklaarde zijn broer David overigens nog tijdens de Tour tijdens De Avondetappe.

Collega denkt aan capaciteiten Van der Poel

Zo blijven onder meer de golfactiviteiten van Mathieu van der Poel niet onopgemerkt. Dat hield ook Owain Doull in het hoofd toen hij voor TNT Sports enkele dilemma's beantwoordde. De Brit rijdt voor EF Education-EasyPost. Hij kreeg dus enkele vragen voorgeschoteld en het antwoord moest telkens de naam van een collega-renner zijn.

Eén van de zes vragen die hem gesteld worden: bij welke wielrenner is het het meest waarschijnlijk dat hij prof wordt in een andere sport? Doull moest niet lang nadenken om daar een antwoord op te geven. "Mathieu van der Poel. Hij lijkt veel golf te spelen." Dat is wel het minste wat je kunt zeggen over Van der Poel en zijn liefde voor golf.

Van der Poel speelt samen met profs

Mathieu van der Poel heeft in elk geval al met profs uit het golf samengespeeld. Als hij van hen bepaalde dingen aanleert, dan zit er inderdaad misschien nog wel een carrière in het golf in. In de eerste plaats hopen we wel dat zijn wielercarrière zo lang mogelijk duurt.  

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel
Owain Doull

Meer nieuws

Tadej Pogacar heeft 'ja' gezegd, maar de honger is absoluut niet gestild: "Wij willen ook Mathieu van der Poel"

Tadej Pogacar heeft 'ja' gezegd, maar de honger is absoluut niet gestild: "Wij willen ook Mathieu van der Poel"

18:00
Ploegmaat van Wout van Aert gaat wel héél ver in zijn zoektocht naar een nieuwe ploeg: "Als iemand me wil..."

Ploegmaat van Wout van Aert gaat wel héél ver in zijn zoektocht naar een nieuwe ploeg: "Als iemand me wil..."

20:30
Ook zijn plek komt stevig in het gedrang: toekomstige Red Bull-ploegmaat laat zich uit over komst van Remco Evenepoel

Ook zijn plek komt stevig in het gedrang: toekomstige Red Bull-ploegmaat laat zich uit over komst van Remco Evenepoel

20:00
Geen zorgen richting volgende kampioenschappen: er zit heus geen haar in de boter tussen Wout van Aert en Serge Pauwels

Geen zorgen richting volgende kampioenschappen: er zit heus geen haar in de boter tussen Wout van Aert en Serge Pauwels

19:00
Jens Voigt vindt Remco interessant, maar ziet Red Bull met pertinente vraag achterblijven door komst van Evenepoel

Jens Voigt vindt Remco interessant, maar ziet Red Bull met pertinente vraag achterblijven door komst van Evenepoel

18:30
Benji Naesen vreest chaos: zowel Red Bull als Soudal Quick-Step staan voor moeilijke tijden na keuze Remco Evenepoel

Benji Naesen vreest chaos: zowel Red Bull als Soudal Quick-Step staan voor moeilijke tijden na keuze Remco Evenepoel

17:00
Operaties na resem breuken: ploegmaat Pogacar, tevens winnaar Baloise Belgium Tour, ook in kunstmatige coma na valpartij

Operaties na resem breuken: ploegmaat Pogacar, tevens winnaar Baloise Belgium Tour, ook in kunstmatige coma na valpartij

16:30
Moeder Evenepoel prijst Lefevere na verrassend advies: "Ik ben mama van Remco en dat is voor mij het voornaamste"

Moeder Evenepoel prijst Lefevere na verrassend advies: "Ik ben mama van Remco en dat is voor mij het voornaamste"

16:00
Ex-renner schakelt nog een tand hoger met lofrede voor Wout van Aert: "Hij ziet er goed uit, ik hou van zijn rauwe kant"

Ex-renner schakelt nog een tand hoger met lofrede voor Wout van Aert: "Hij ziet er goed uit, ik hou van zijn rauwe kant"

15:00
Patrick Evenepoel legt uit hoe diep Remco heeft gezeten na de Tour en reageert op afronding van transfer naar Red Bull

Patrick Evenepoel legt uit hoe diep Remco heeft gezeten na de Tour en reageert op afronding van transfer naar Red Bull

14:00
Wordt Landa opnieuw kopman in de Tour? Meesterknecht van Evenepoel reageert verrassend

Wordt Landa opnieuw kopman in de Tour? Meesterknecht van Evenepoel reageert verrassend

13:30
Visma-Lease a Bike heeft plan met Uijtdebroeks én hij verklapt zijn deelname aan kampioenschap

Visma-Lease a Bike heeft plan met Uijtdebroeks én hij verklapt zijn deelname aan kampioenschap

13:00
Heeft Van Aert dezelfde reden? "Merlier reed de Renewi Tour liever niet"

Heeft Van Aert dezelfde reden? "Merlier reed de Renewi Tour liever niet"

12:30
WK-selectie: Pauwels verklapt al drie zekerheden, deze vijf Belgen maken ook veel kans

WK-selectie: Pauwels verklapt al drie zekerheden, deze vijf Belgen maken ook veel kans

12:00
Evenepoel stelt 2.000 fans teleur, maar heeft daar wel goede reden voor

Evenepoel stelt 2.000 fans teleur, maar heeft daar wel goede reden voor

11:00
Focust Soudal Quick-Step nog op de grote rondes na vertrek Evenepoel? Lefevere is heel helder

Focust Soudal Quick-Step nog op de grote rondes na vertrek Evenepoel? Lefevere is heel helder

10:00
Wat met Nys en Van Eetvelt voor het WK? Bondscoach Pauwels geeft meer uitleg

Wat met Nys en Van Eetvelt voor het WK? Bondscoach Pauwels geeft meer uitleg

09:00
Na Pogacar de grootverdiener in het peloton: Evenepoel krijgt stevig loon bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Na Pogacar de grootverdiener in het peloton: Evenepoel krijgt stevig loon bij Red Bull-BORA-hansgrohe

08:30
Evenepoel vertrekt bij Soudal Quick-Step: Lampaert heeft er weinig begrip voor

Evenepoel vertrekt bij Soudal Quick-Step: Lampaert heeft er weinig begrip voor

08:00
Gianni Vermeersch pakt gigantisch record ... met dank aan Mathieu van der Poel

Gianni Vermeersch pakt gigantisch record ... met dank aan Mathieu van der Poel

08/08
Uijtdebroeks in de zevende hemel na eerste profzege, ook Visma-Lease a Bike is opgelucht

Uijtdebroeks in de zevende hemel na eerste profzege, ook Visma-Lease a Bike is opgelucht

07:30
Geld in de koers: fusies of grote sponsoren? "Dat zou waanzin zijn"

Geld in de koers: fusies of grote sponsoren? "Dat zou waanzin zijn"

07:00
Nieuwe aanwinst Soudal Quick-Step is dolgelukkig en verwijst naar Tom Boonen

Nieuwe aanwinst Soudal Quick-Step is dolgelukkig en verwijst naar Tom Boonen

08/08
Patrick Lefevere spreekt dan toch over transfer Remco Evenepoel: dit heeft hij te zeggen

Patrick Lefevere spreekt dan toch over transfer Remco Evenepoel: dit heeft hij te zeggen

08/08
Cian Uijtdebroeks pakt uit na moeilijke maanden: dit heeft hij te zeggen na prachtige overwinning

Cian Uijtdebroeks pakt uit na moeilijke maanden: dit heeft hij te zeggen na prachtige overwinning

08/08
Cian Uijtdebroeks vernedert iedereen op Grand Colombier en boekt unieke quadruppelslag

Cian Uijtdebroeks vernedert iedereen op Grand Colombier en boekt unieke quadruppelslag

08/08
Dit land wil de Tour de France hosten

Dit land wil de Tour de France hosten

08/08
Hypertalent wint in Polen, Caruso regelt de vlucht in Burgos

Hypertalent wint in Polen, Caruso regelt de vlucht in Burgos

08/08
Soudal Quick-Step haalt belangrijke renner weg bij Wout van Aert

Soudal Quick-Step haalt belangrijke renner weg bij Wout van Aert

08/08
Mads Pedersen maakt programma bekend voor najaar, mét stevige verrassing: "Misschien mijn enige kans"

Mads Pedersen maakt programma bekend voor najaar, mét stevige verrassing: "Misschien mijn enige kans"

08/08
Bondscoach Serge Pauwels reageert op nieuws Wout van Aert

Bondscoach Serge Pauwels reageert op nieuws Wout van Aert

08/08
Wout van Aert hakt knopen door: dit is zijn programma voor het najaar

Wout van Aert hakt knopen door: dit is zijn programma voor het najaar

08/08
Ex-ploegleider van Soudal Quick-Step komt met uitspraken over loon van Evenepoel naar buiten

Ex-ploegleider van Soudal Quick-Step komt met uitspraken over loon van Evenepoel naar buiten

08/08
Tom Pidcock lacht maatregelen voor veiligheid in koers weg: "Op andere dingen concentreren"

Tom Pidcock lacht maatregelen voor veiligheid in koers weg: "Op andere dingen concentreren"

08/08
📷 Winnaar eerste etappe in Arctic Race of Norway krijgt prachtig cadeau mee naar huis

📷 Winnaar eerste etappe in Arctic Race of Norway krijgt prachtig cadeau mee naar huis

08/08
📷 'Tête de la course': must-have voor elke wielerfan die ook van kunst en poëzie houdt

📷 'Tête de la course': must-have voor elke wielerfan die ook van kunst en poëzie houdt

08/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Cian Uijtdebroeks Wout Van Aert Serge Pauwels Tadej Pogacar Dylan Van Baarle Mathieu Van Der Poel Jasper Stuyven Jan Bakelants Thomas Pidcock Thibau Nys Patrick Evenepoel Daniel Felipe Martinez Poveda Tom Boonen Jens Voigt Maxim Van Gils Alberto Bettiol Mauro Gianetti Primoz Roglic Filippo Baroncini

Nieuwste reacties

COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Hankie Hankie over Een heel opvallende keuze: "De beste Belgische wielrenner uit de Tour de France? Wout van Aert" Hankie Hankie over Ondanks fenomenale ritzege in Parijs: Bakelants trekt harde conclusie over de Tour van Van Aert Hankie Hankie over Ondanks de zege op Champs-Elysées: Van Aert is belangrijke plek bij Visma Lease a Bike kwijt Hankie Hankie over Bjarne Riis viseert net als mevrouw Vingegaard ook Van Aert: "Onbeschoft, toon respect" Nelvafrel Nelvafrel over Pogacar na Col de la Loze zelfs nog steviger leider: De Cauwer komt met vlijmscherp verdict voor Visma en Red Bull Nelvafrel Nelvafrel over Sergeant trekt bikkelharde conclusie over Evenepoel: "Dat is Remco zijn grote probleem" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved