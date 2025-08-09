Moeder Evenepoel prijst Lefevere na verrassend advies: "Ik ben mama van Remco en dat is voor mij het voornaamste"

Moeder Evenepoel prijst Lefevere na verrassend advies: "Ik ben mama van Remco en dat is voor mij het voornaamste"
Foto: © photonews

De moeder van Remco Evenepoel focust op de privésfeer, ook nu er veel aandacht is voor de transfer die haar zoon gaat maken. Patrick Lefevere heeft hiervoor ook groen licht gegeven.

Sporza heeft op de REV Ride gesproken met Agna Van Eeckhout, de moeder van Remco Evenepoel. Uiteraard kwam de beleving van Remco's transfer aan bod. "Ja, het zijn toch wel hele drukke tijden geweest. Die zijn nu achter de rug. We kunnen nu samen verder het seizoen afwerken. We hopen dat daar nog iets moois mag uitkomen."

Voor het overige voelt Van Eeckhout zich niet geroepen om belangrijke communicatie over die transfer op zich te nemen. "Ten gepaste tijde zullen de mensen daar op antwoorden die daar moeten op antwoorden. Ik ben de mama van Remco en dat is voor mij het voornaamste", blijft Agna zich focussen op hun geluk als een grote familie.

Veel te danken aan Patrick Lefevere

Het is wel duidelijk dat Remco hoopt bij Red Bull nog beter omringd te worden. "Uiteraard heb je altijd doelen in uw hoofd en hoop je dat je die kunt vervullen. Dan denk ik dat je soms dingen moet ondernemen en dat heeft hij ook gedaan. Verder zal hij het nu moeten doen. Hij is heel positief, maar we hebben fantastische jaren gehad bij zijn huidige ploeg. We hebben heel veel te danken aan Patrick Lefevere."

Mooie woorden voor de voormalige CEO van Soudal Quick-Step en Agna onthult ook verrassend advies van hem aan de familie Evenepoel. "Hij heeft ons ook gezegd: hij moet die stap zetten." Lefevere heeft ondertussen ook zelf in zijn column bij Het Nieuwsblad aangegeven dat er geen probleem is tussen hem en Remco. Dat is wel nog wat anders dan te zeggen dat hij best de stap naar een andere ploeg zet.

Mama Evenepoel koestert jaren bij Soudal Quick-Step

In elk geval koestert Agna de periode van haar zoon bij Soudal Quick-Step. "Die mooie jaren zijn nog altijd bezig en Remco hoopt dat goed af te ronden." Daarom is hij ook op hoogtestage vertrokken, in de hoop op training weer aan te knopen met een goed niveau. 

