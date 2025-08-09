WK-selectie: Pauwels verklapt al drie zekerheden, deze vijf Belgen maken ook veel kans

Met Remco Evenepoel trekt België met één kopman naar het WK in Rwanda. Wie gaat al zeker mee en wie maakt nog kans op een selectie?

Met Tim Wellens, Maxim Van Gils en Wout van Aert hebben al drie Belgen afgehaakt voor het WK in Rwanda eind september. Bondscoach Serge Pauwels zal dus op andere Belgen moeten rekenen om Evenepoel te ondersteunen.

En daarvoor kijkt hij vooral naar Visma-Lease a Bike. "Tiesj Benoot en Victor Campenaerts zijn twee certitudes", zegt Pauwels bij HLN. Benoot is al jaren een zekerheid op grote kampioenschappen, Campenaerts klom heel goed in de Tour.

Zij moeten Evenepoel steunen in de finale van het WK in Rwanda. Met ook nog Evenepoel erbij zijn al drie van de acht namen ingevuld, maar daar moeten er dus nog vijf bij komen. Nys is daar wellicht niet bij, Van Eetvelt misschien.

Wie neemt Pauwels mee naar het WK in Rwanda?

En wellicht kiest Pauwels ook voor een derde renner van Visma-Lease a Bike. De bondscoach wil opnieuw praten met Uijtdebroeks na zijn goede prestaties. "Hij zit in een prima flow, heeft ambitie en wil naar Rwanda. Voor hem zou het een mooie ervaring zijn."

Als Evenepoel, Campenaerts, Benoot en Uijtdebroeks naar het WK gaan, zijn er nog vier plaatsen over. Xandro Meurisse, Louis Vervaeke, Quinten Hermans en Laurens De Plus zouden de grootste kanshebbers zijn als Van Eetvelt en Nys afhaken.