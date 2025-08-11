Alpecin-Deceuninck pakt uit met uitstekend nieuws over Jasper Philipsen

De organisatie verklapte het al enkele dagen geleden, maar Alpecin-Deceuninck heeft het nieuws nu ook bevestigd. Jasper Philipsen maakt deze week zijn rentree in de Ronde van Denemarken.

Op 7 juli stortte de wereld van Jasper Philipsen in bij een tussensprint in Isbergues. In de groene trui kwam hij zwaar ten val en moest hij de Tour de France verlaten met een sleutelbeenbreuk en een ribbreuk.

Voor Philipsen een stevige domper, ook al had hij de eerste etappe gewonnen en de gele trui mogen dragen. Hij zat zijn zinnen gezet op een nieuwe groene trui en had al een mooie voorsprong op Jonathan Milan.

Philipsen rijdt de Ronde van Denemarken

In tranen moest Philipsen de Tour verlaten, iets meer dan een maand later maakte hij zijn rentree in het peloton. Alpecin-Deceuninck bevestigde dat Philipsen aan de start staat van de Ronde van Denemarken (12 tot 16 augustus).

"Welkom terug in het peloton Jasper Philipsen! We zijn blij om de rentree van Jasper Philipsen te mogen aankondigen na zijn zware val in de Tour. Hij het gezelschap van een groep ervaren ploeggenoten en jonge talenten."

In de Ronde van Denemarken is enkel de tweede etappe helemaal vlak. Er is ook een korte tijdrit, de drie andere ritten bevatten allemaal enkele beklimmingen in de finale, een goede Jasper Philipsen zou in een van die etappes kunnen meedoen voor de zege.