Met dank aan één man: waarom Uijtdebroeks na vier jaar plots kan winnen

Het gaat opnieuw goed met Cian Uijtdebroeks. Na een maanden van blessureleed boekte hij ook zijn eerste zege bij de profs.

Tijdens Tirreno-Adriatico kreeg Cian Uijtdebroeks in maart opnieuw last van zijn rugblessure. Aan die blessure had hij in de winter hard gewerkt, want het had hem ook al tot een opgave gedwongen in de Vuelta.

Zijn blessure kwam en Uijtdebroeks nam een pauze van een maand. Hij reed drie eendagskoersen in Frankrijk, maar zonder succes. Uijtdebroeks verdween opnieuw drie maanden uit het peloton, nu maakte hij wel een geslaagde rentree.

Hij werd meteen negende in de Clasica San Sebastian, in de Ronde van de Ain won hij de slotrit met een solo van 50 kilometer. Voor Uijtdebroeks meteen zijn eerste zege bij de profs en dat in zijn vierde jaar.

Nieuwe coach doet wonderen voor Uijtdebroeks

"Het was een lastig anderhalf jaar. Het was niet makkelijk omdat de resultaten niet kwamen, ondanks mijn harde werk", zegt Uijtdebroeks bij HBvL. Hij deed de afgelopen maanden heel wat aanpassingen.

Zo paste hij zijn trainingsschema en zijn positie op de fiets aan. "Ik voel me terug zoals voor de blessure, misschien zelfs sterker met mijn nieuwe coach." Hij ruilde Tim Heemskerk, de trainer van Vingegaard voor Espen Aareskjold.

De Noor leverde goed werk bij Uno-X en werd daar eind 2023 weggeplukt. Hij traint sinds dit jaar onder meer ook Victor Campenaerts, die een bijzonder sterke Tour de France reed en bergop veel indruk maakte.