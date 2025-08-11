Met dank aan één man: waarom Uijtdebroeks na vier jaar plots kan winnen

Met dank aan één man: waarom Uijtdebroeks na vier jaar plots kan winnen
Foto: © photonews

Het gaat opnieuw goed met Cian Uijtdebroeks. Na een maanden van blessureleed boekte hij ook zijn eerste zege bij de profs.

Tijdens Tirreno-Adriatico kreeg Cian Uijtdebroeks in maart opnieuw last van zijn rugblessure. Aan die blessure had hij in de winter hard gewerkt, want het had hem ook al tot een opgave gedwongen in de Vuelta. 

Zijn blessure kwam en Uijtdebroeks nam een pauze van een maand. Hij reed drie eendagskoersen in Frankrijk, maar zonder succes. Uijtdebroeks verdween opnieuw drie maanden uit het peloton, nu maakte hij wel een geslaagde rentree. 

Hij werd meteen negende in de Clasica San Sebastian, in de Ronde van de Ain won hij de slotrit met een solo van 50 kilometer. Voor Uijtdebroeks meteen zijn eerste zege bij de profs en dat in zijn vierde jaar. 

Nieuwe coach doet wonderen voor Uijtdebroeks 

"Het was een lastig anderhalf jaar. Het was niet makkelijk omdat de resultaten niet kwamen, ondanks mijn harde werk", zegt Uijtdebroeks bij HBvL. Hij deed de afgelopen maanden heel wat aanpassingen. 

Zo paste hij zijn trainingsschema en zijn positie op de fiets aan. "Ik voel me terug zoals voor de blessure, misschien zelfs sterker met mijn nieuwe coach." Hij ruilde Tim Heemskerk, de trainer van Vingegaard voor Espen Aareskjold. 

De Noor leverde goed werk bij Uno-X en werd daar eind 2023 weggeplukt. Hij traint sinds dit jaar onder meer ook Victor Campenaerts, die een bijzonder sterke Tour de France reed en bergop veel indruk maakte. 

Cian Uijtdebroeks

COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Hankie Hankie over Een heel opvallende keuze: "De beste Belgische wielrenner uit de Tour de France? Wout van Aert" Hankie Hankie over Ondanks fenomenale ritzege in Parijs: Bakelants trekt harde conclusie over de Tour van Van Aert Hankie Hankie over Ondanks de zege op Champs-Elysées: Van Aert is belangrijke plek bij Visma Lease a Bike kwijt Hankie Hankie over Bjarne Riis viseert net als mevrouw Vingegaard ook Van Aert: "Onbeschoft, toon respect" Nelvafrel Nelvafrel over Pogacar na Col de la Loze zelfs nog steviger leider: De Cauwer komt met vlijmscherp verdict voor Visma en Red Bull Nelvafrel Nelvafrel over Sergeant trekt bikkelharde conclusie over Evenepoel: "Dat is Remco zijn grote probleem" Kantine
