Ook Macron ziet het zitten: start de Tour in 2030 op een ongewone plaats?

De Tour de France houdt wel van een Grand Départ in het buitenland. Ook in 2030 lijkt de start van de Tour niet in Frankrijk te liggen.

Met Denemarken (2022), het Baskenland (2023) en Italië (2024) trok de Tour de voorbije drie jaar naar het buitenland voor de Grand Départ. Dit jaar ging de Tour van start in Rijsel en werd er geen meter in het buitenland gereden.

Volgend jaar vertrekt de Tour in Barcelona, in 2027 wordt het startschot dan gegeven in het Schotse Edinburgh. Slovenië heeft zich dan weer kandidaat gesteld om de Tour in 2029 te ontvangen.

In 2030 lijkt het de beurt te zijn aan Noorwegen, ASO organiseert sinds 2013 de Arctic Race of Norway boven de poolcirkel. Het is niet uitgesloten dat de Tour daar in 2030 van start zal gaan, al zouden ook Oslo en Trondheim kans maken.

Start de Tour boven de poolcirkel in 2030?

"Of we gesprekken voeren met ASO? Ik deel mijn dromen met de Tourorganisatie en die weet precies wat we willen. We hebben in 2022 allemaal gezien hoe ’crazy good’ de Tourstart in Kopenhagen was", zegt ex-renner Thor Hushovd bij De Telegraaf.

De Noorse premier Jonas Gahr Støre was ook op bezoek in de Arctic Race of Norway en sprak daar met Hushovd. "Ze hebben over een Tourstart gesproken en er is nog iets, al mag ik dit eigenlijk niet hardop zeggen", zegt een insider aan de Nederlandse krant.

Ook de Franse president Macron zou een start van de Tour boven de poolcirkel zien zitten. Noorwegen is het zesde rijkste land ter wereld en kan dus wel wat geld op tafel leggen voor de start van de Tour, ook niet onbelangrijk.