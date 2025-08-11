Pauwels baalt nog van afzegging Van Aert en zegt wat hij anders wil zien in de toekomst

Wout van Aert kondigde vorige week officieel aan dat hij het WK in Rwanda en het EK in Frankrijk laat schieten. Bondscoach Serge Pauwels vindt het jammer dat er geen ruimte meer is om plannen aan te passen.

Met het klassieke voorjaar, de Giro en de Tour was het al een bijzonder druk seizoen voor Wout van Aert. Hij verzamelde zo al 56 koersdagen op de weg, nooit reed van Van Aert meer koersen op één seizoen.

"We moeten er na zo’n druk seizoen voor waken om niet te veel hooi op de vork te nemen", zei Van Aert over zijn beslissing om het WK en EK wielrennen te laten schieten. Bondscoach Serge Pauwels ziet het als een trend die steeds meer opkomt de laatste jaren.

Pauwels wil meer flexibiliteit bij renners om plannen aan te passen

"In het huidige wielrennen is er te weinig ruimte om mee te gaan met de flow. Ik heb zelf ooit eens aan mijn team gezegd dat ik me goed voelde en de Ronde van het Baskenland wilde rijden. En dat was slechts een week ervoor", zegt hij bij Derailleur.

"Ik heb toen één van mijn beste rittenkoers ooit gereden. Maar tegenwoordig is alles in het wielrennen zo gepland en is er heel weinig ruimte om daarvan af te wijken, van die planning. Zeker in het geval van Wout van Aert, wat ik ook snap."

"Een week voor het WK in Rwanda kan je niet meer beslissen met door de hoogte, hitte en luchtvochtigheid. Je zit met een aantal factoren die het zonder specifieke voorbereiding moeilijk maken. Maar ik pleit er wel voor om als een renner in vorm is, dat hij toch kan zeggen: 'Let's do it'. En dan zien we wel."