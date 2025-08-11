Tourwinnares Pauline Ferrand-Prévot heeft de knoop doorgehakt over het WK

Heel wat renners en rensters passen voor het WK in Rwanda. Ook Tourwinnares Pauline Ferrand-Prévot haakt nu af voor de strijd om de wereldtitel.

De lijst met afwezigen op het WK in Rwanda wordt steeds langer. Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Tim Wellens, Maxim Van Gils en Ben O'Connor hadden al afgehaakt voor de strijd om de regenboogtrui.

Bij de vrouwen heeft nu ook Pauline Ferrand-Prévot de knoop doorgehakt. Na haar eindzege in de Tour twijfelde ze nog over haar deelname. Met de vorm van de Tour maakte ze kans op een tweede wereldtitel op de weg.

Rijdt Ferrand-Prévot het WK in Rwanda?

Op een huldiging van haar eindzege in de Tour bij haar ploeg Visma-Lease a Bike in Nederland, heeft Ferrand-Prévot nu laten weten dat ze niet aan de start zal staan in Rwanda. "Ik heb besloten dat ik het iets rustiger aan moet doen", zegt ze bij WielerFlits.

"Ik wil niet naar Afrika afreizen." Ferrand-Prévot zal wel nog in actie komen dit jaar en heeft onder meer een doel gemaakt van het EK in Frankrijk, dat een week na het wereldkampioenschap in Rwanda wordt gereden.

Lotte Kopecky moet dus geen rekening houden met Ferrand-Prévot op het WK in Rwanda. De Belgische kan in Afrika haar derde opeenvolgende regenboogtrui pakken, daar slaagde enkel Jeannie Longo (1985, 1986, 1987) al in bij de vrouwen.