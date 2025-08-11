Wordt Pogacar alweer spelbreker? Droom van Evenepoel plots stuk verder weg

Strijden Tadej Pogacar en Remco Evenepoel dit jaar nog twee keer tegen elkaar op een kampioenschap? De Sloveen zou alweer een droom van Evenepoel kunnen doorprikken.

"Als ik goed geïnformeerd ben, wordt het dit jaar een EK voor klimmers. Het parcours is vergelijkbaar met dat van één van de voorjaarskoersen die Juan Ayuso won (de Faun Drôme Classic, nvdr.). Dus zal ik er waarschijnlijk wel zijn."

Dat zei de Sloveense Tourwinnaar op zijn persconferentie op de Tadej Pogacar Cup in zijn thuisstad Komenda. Met 203,1 kilometer en 3.306 hoogtemeters wordt het EK in de Drôme-Ardèche er inderdaad een voor klimmers.

Pogacar heeft zijn zinnen dus gezet op Europese titel begin oktober, een week eerder staat hij ook aan de start van het WK in Rwanda. Wellicht laat hij, in tegenstelling tot Evenepoel, de tijdrit wel telkens schieten.

Dwarsboomt Pogacar Evenepoel op het EK?

Evenepoel wilde op de EK wegrit zijn enige nog ontbrekende titel op een kampioenschap (BK, EK, WK en OS) pakken. Met de deelname van Pogacar lijkt die droom wel iets moeilijker om te realiseren voor Evenepoel.

Want amper drie dagen na de WK wegrit zal hij al aan de start staan van de EK tijdrit. Op tien dagen tijd zal Evenepoel vier kampioenschappen rijden, met de wegrit op het EK als laatste. De mogelijke vermoeidheid kan Evenepoel daar van de titel houden.