"Zo gaat het niet meer vandaag": uitspraak van Lefevere toont grote verandering in het wielrennen aan

Het wielrennen is de voorbije jaren steeds professioneler geworden. Er zijn dan ook heel wat specialisten aan de slag bij de ploegen, onder meer diëtisten.

Voeding is steeds belangrijker geworden in het wielrennen. En dan vooral de manier hoe er met eten wordt omgegaan. Renners wegen hun voeding nu vaak af, maar krijgen zo wel de juiste voedingsstoffen binnen.

Enkele jaren geleden was voeding vaak natte vingerwerk. "Ik hoorde ooit Patrick Lefevere zeggen over een renner dat die te zwaar stond en moest vermageren. Maar binnen het team was er toen geen diëtist aanwezig", zegt Serge Pauwels bij Derailleur.

Renners weten perfect wat ze moeten eten nu

"Die renner moest er dan zelf maar voor zorgen dat hij afviel. Maar zo gaat het niet meer vandaag." Als een renner toch moet afvallen in de opbouw naar een groot doel, dan gebeurt dat in samenspraak met een diëtist.

"Nu wordt er gesteld dat een renner binnen twee maanden op een bepaald gewicht moet staan, bijvoorbeeld twee kilogram minder. Dat betekent een kilogram per maand of 250 gram per week. Dan wordt er berekend hoeveel calorieën dat zijn."

"Dat wordt dan in een model gegoten dat ook aangepast wordt aan de trainingen. Zo weet een renner dat hij maar 140 gram rijst moet eten in plaats van 150 of 160 gram. De renners moeten dus niet meer nadenken, maar het mag niet doorslaan. Je kan dat ook niet lang volhouden."