📷 Lars van der Haar en zijn vrouw Lucy kondigen heugelijk nieuws aan

Veldrijder Lars van der Haar wordt binnenkort voor de tweede keer vader. De 34-jarige Nederlander heeft al een dochtertje.

Op hun sociale media kondigden Lars van der Haar en zijn vrouw Lucy aan dat ze opnieuw een kindje verwachten en ze verklapten ook meteen dat het een jongen wordt. Ze hebben ook al een dochter, Sophia, die in september 3 jaar wordt.

Net als Van der Haar heeft zijn vrouw Lucy een verleden in het wielrennen. De Britse, die toen nog Lucy Garner heette, pakte op het WK op de weg in Valkenburg de wereldtitel bij de junioren. In 2020 hing ze haar fiets aan de haak.

Van der Haar bereidt zich voor op nieuwe veldritseizoen

Voor Van der Haar is de voorbereiding op het nieuwe veldritseizoen al een tijdje bezig. Hij reed met Baloise Glowi Lions enkele wedstrijden op de weg, onder meer de Baloise Belgium Tour en de Ronde van Wallonië.

Vorige week was Van der Haar nog actief in de Tour de Namur (2.12 IC 1). Daar sprintte hij in de laatste etappe, met aankomst op de Citadel van Namen, naar een knappe tweede plaats.

Het Belgische veldritseizoen begint over minder dan twee maanden, op 4 oktober in Meulebeke. Op 19 oktober wordt in Ruddervoorde de eerste manche van de Superprestige gereden.