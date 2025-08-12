Axel Merckx spreekt lovende woorden over zijn vader Eddy: "Zal Tadej dat ooit kunnen?"

Het wielrennen blijft maar evolueren. Alles gaat elke keer sneller en sneller. Toch duikt er nog steeds geen alleskunner op als Eddy Merckx.

Al meer dan eens is de vergelijking tussen Eddy Merckx en Tadej Pogacar op tafel gelegd, maar gemakkelijk is dat zeker niet omdat de twee toppers in een totaal andere tijd koersten.

De Sloveen is de renner die Eddy Merckx het meest van al benaderd. Dat weet ook Axel Merckx, de zoon van Eddy, te vertellen aan Het Belang van Limburg.

“Tot nu toe was dat onzin, maar Pogacar is zo sterk als mijn vader in zijn beste jaren. Maar kan die gast dat jaar na jaar herhalen, zoals mijn vader? En zal hij ooit het uurrecord breken, zoals mijn vader?”, klinkt het bij Axel Merckx.

Vier geweldige kampioenen nodig om Eddy Merckx te evenaren

De cijfers van Merckx zijn haast onhaalbaar om te evenaren. “Misschien gaat Tadej meer dan vijf keer de Tour winnen, maar gaat hij ook nog eens zeven keer Milaan-Sanremo winnen en vijf keer Luik-Bastenaken-Luik, zoals mijn vader? Twijfelachtig.”

Het grote verschil is dat Merckx van alle markten thuis was. Nu zijn renners veel meer gespecialiseerd in een bepaalde discipline, maar een alleskunner zal er wellicht nooit meer komen in het huidige peloton.

“Mathieu van der Poel als voorjaarsrenner, Tadej Pocagar als alleskunner, Marc Cavendish als sprinter en Remco Evenepoel als tijdrijder - vier geweldige kampioenen - zijn elk op hun domein superieur, maar je moet hen bij wijze van spreken samenvoegen om mijn papa te overtreffen”, besluit Merckx.