Hij verbaasde de dokters en zichzelf: Philipsen zorgde voor medisch wonder na zware val

Exact 36 dagen na zijn zware valpartij in de Tour de France heeft Jasper Philipsen zijn rentree gemaakt in het peloton. En dat is eigenlijk een klein wonder.

De Tour de France van Jasper Philipsen eindigde abrupt in het Noord-Franse Isbergues. Bij een tussensprint kon hij na een zwieper van Bryan Coquard een valpartij niet meer vermijden en hij knalde aan 60 km/h tegen het asfalt.

Philipsen liep een verplaatste fractuur van het rechtersleutelbeen op, waarvoor hij onder het mes moest in het ziekenhuis van Herentals. De sprinter van Alpecin-Deceuninck brak ook meerdere ribben.

Philipsen herstelde sneller dan verwacht

Dat Philipsen amper zesendertig dagen na zijn zware val opnieuw aan de start staat van een koers, is sneller dan hij en de dokters hadden gedacht. Er werd verwacht dat Philipsen twee weken van de fiets zou moeten blijven en hij na vier weken buiten zou kunnen trainen.

"Uiteindelijk zat ik na één week alweer een uur per dag op de rollen en kon ik na twee weken buiten trainen", zegt Philipsen bij Het Nieuwsblad. Toch verloor Philipsen veel van zijn conditie toen hij stil lag.

In de Ronde van Denemarken zal Philipsen vooral testen of hij klaar is om volgende week zaterdag aan de start te staan van de Vuelta. In de eerste etappe krijgen de sprinters, zoals Philipsen, de kans om de rode leiderstrui te pakken.