🎥 Philipsen komt tekort in Denemarken, piepjonge Belg grijpt net naast de ritzege

Geen Belgische ritzege in de Ronde van Denemarken. Steffen De Schuyteneer moest tevreden zijn met plaats twee, Jasper Philipsen viel net naast het podium.

Vijf weken na zijn zware valpartij in de Ronde van Frankrijk maakt Jasper Philipsen deze week zijn rentree in de Ronde van Denemarken. Daar wil hij testen of hij klaar is voor de Vuelta, die volgende week zaterdag van start gaat.

In de eerste etappe speelde Philipsen geen rol van betekenis, hij eindigde in het peloton op de 51ste plaats. De tweede etappe was bijna helemaal vlak en dus nam Alpecin-Deceuninck de etappe in handen.

In de finale controleerde de ploeg van Philipsen het peloton, maar in de slotkilometer werden ze overspoeld door onder meer Uno-X. Hun kopman Søren Waerenskjold sprintte machtig naar de ritzege.

Net niet voor De Schuyteneer en Philipsen

Philipsen moest van te ver komen en strandde op de vierde plaats, al is dat wel een opsteker voor hem in zijn tweede koers sinds zijn rentree. Philipsen was ook niet de beste Belg, Steffen De Schuyteneer sprintte naar plek twee.

De amper 20-jarige De Schuyteneer, die vorig jaar al een etappe won in de Tour of Taihu Lake, klopte boos op zijn stuur. Voor Lotto is het wel opnieuw een opsteker dat een jong talent het goed doet.

