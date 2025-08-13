Ervaren Belg neemt ingrijpende beslissing

Het wieleravontuur van Loïc Vliegen zou na dit seizoen wel eens voorbij kunnen zijn. Het ziet er niet naar uit dat hij nog een nieuwe ploeg gaat zoeken na dit seizoen.

Loïc Vliegen heeft er al een interessante carrière opzitten, maar daar komt (naar alle waarschijnlijkheid) aan het einde van dit seizoen een einde aan.

Vliegen stopt als profwielrenner

Twee jaar geleden trok Loïc Vliegen de deur achter zich dicht bij Intermarché-Circus-Wanty aan het einde van het jaar. Vliegen bleef wel voor een Belgische ploeg koersen, want hij had een contract getekend bij Bingoal WB tot het einde van 2025.

Nu is zijn contract bij Bingoal ook voorbij en dat zal ook zijn laatste ploeg worden. De nog steeds maar 31-jarige Belg heeft namelijk aangegeven dat hij ermee gaat stoppen.

Wanneer eindigt het avontuur van Loïc Vliegen?

“Na elf jaar in het peloton te rijden, heb ik de keuze gemaakt dat dit seizoen mijn laatste zal zijn. Ik wil iedereen bedanken", aldus Vliegen via de sociale media in een bericht over het nakende einde van zijn carrière.

Vliegen heeft nog een paar maanden om een extra overwinning toe te gaan voegen aan zijn arsenaal. Tot dusver staat de teller op vier, waaronder twee keer de eindzege in de Tour de Wallonie.