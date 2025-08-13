Is het te gevaarlijk geworden? Jongeling stopt al op 21e met koersen en legt uit

De Duitse wielrenner Louis Kitzki heeft zoals geweten op 21-jarige leeftijd besloten zijn professionele carrière per direct te beëindigen. De renner van Alpecin-Deceuninck is te zwaar onder de indruk van een aantal dodelijke ongevallen van de laatste jaren.

Louis Kitzki werd in 2023 winnaar van de Zwift Academy en kreeg daardoor in 2024 een plekje in het profpeloton. Nu hangt hij al meteen de fiets aan de haak op 21-jarige leeftijd.

Fietsen is fietsen? Neen, op een hometrainer is dat toch heel wat anders dan in het profpeloton. Dat is de jonge Kitzki ondertussen ook duidelijk geworden.

Niet dat hij zelf zware crashes heeft meegemaakt, maar hij is wel al ooggetuige geweest van een aantal zware crashes en dodelijke ongevallen. Genoeg reden om ermee op te houden.

Wielrennen wordt steeds gevaarlijker

Na het overlijden van Samuele Privitera tijdens de Giro Ciclistico Valle D’Aosta was voor hem de maat vol. Eerder had hij ook al het fatale ongeval van André Drege in de Ronde van Oostenrijk meegemaakt.

Door de twee ongevallen was hij de zin kwijt om te koersen - ook het mentale is belangrijk als je resultaten wil neerzetten. En het is ook een feit: het wielrennen lijkt niet meteen minder gevaarlijk geworden. Terwijl er in de Formule 1 steeds minder zware of dodelijke ongevallen zijn, is dat in het wielrennen helemaal anders.