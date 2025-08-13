Kocht Evenepoel zelf zijn contract af bij Soudal Quick-Step? Denk onthult pittige details van transfer

Remco Evenepoel rijdt vanaf 2026 voor Red Bull-BORA-hansgrohe. Ploegmanager Ralph Denk onthult nu meer details over die transfer.

Vorige week werd eindelijk aangekondigd wat al lang in de lucht hing: Remco Evenepoel verlaat Soudal Quick-Step en rijdt vanaf 2026 bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Hij doet zijn contract tot eind 2026 bij The Wolfpack niet uit.

Omdat Evenepoel nog een contract had bij Soudal Quick-Step, moest er een tripartite-akkoord worden gesloten waarbij de twee ploegen en de UCI hun goedkeuring gaven om de transfer af te ronden.

En er moest ook een verbrekingsvergoeding worden betaald voor het laatste contractjaar van Evenepoel. Er werd gesproken over twee miljoen euro, maar die som zou toch een pak hoger liggen.

Betaalde Evenepoel zelf verbrekingsvergoeding aan Soudal Quick-Step?

Volgens Ralph Denk, ploegbaas van Red Bull-BORA-hansgrohe, heeft zijn ploeg daar geen rol in gespeeld. "Wij hebben het niet met Soudal Quick-Step opgelost, dus daar kan ik niet over praten. Dat heeft hij allemaal zelf moeten doen", zegt hij bij Sport am Samstag.

Heeft Evenepoel dan zelf de verbrekingsvergoeding betaald? "Op het moment dat dat geregeld was en hij contractvrij was, konden wij daarop inspelen. En dat hebben we gedaan", gaat Denk verder.

"We hebben sterke partners met Red Bull, BORA en hansgrohe en beschikken over een stevig budget. Ook de afgelopen jaren hebben we al wat aan de kant gehouden en zo hebben we deze transfer mogelijk kunnen maken."