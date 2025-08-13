Kopecky hakte knoop over WK nog niet door: bondscoach verklaart zijn opvallende aanpak

Lotte Kopecky heeft de knoop over haar deelname aan het WK in Rwanda nog niet doorgehakt. Bondscoach Ludwig Willems dringt niet aan bij de uittredende wereldkampioene.

Wout van Aert maakte begin augustus al bekend dat hij het WK in Rwanda zal laten schieten. Hij wil na een zwaar seizoen niet te veel hooi op de vork nemen. Het WK in Rwanda vraagt dan ook een specifieke voorbereiding.

Bij Lotte Kopecky kan het echter nog een tijdje duren voor er een beslissing valt over haar deelname. De tweevoudige wereldkampioen reed een mindere Tour en heeft dan ook even tijd nodig om te resetten.

Bondscoach Ludwig Willems heeft Kopecky na de Tour niet meer gecontacteerd, tijdens het slotweekend van de Tour heeft hij wel met Kopecky besproken dat ze alle tijd en ruimte zou krijgen om alles op een rijtje te zetten.

Willems laat keuze volledig aan Kopecky

"Zij zou me dan wel laten weten wat de plannen zijn, maar op dit moment heb ik nog geen bevestiging gekregen. Ik ben alleszins niet iemand die tegen Lotte gaat zeggen: jij gaat dit of dat doen! Ik laat haar vrij", zegt Willems bij WielerFlits.

Als Kopecky aan de start komt in Rwanda, gelooft hij in de kansen van Kopecky. Het parcours bij de vrouwen lijkt meer op een lastige klassieker, maar wel met veel hoogtemeters. En daar moeten de beste klassieke rensters, zoals Kopecky, komen bovendrijven.