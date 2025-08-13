Niet enkel voor zijn zeges: Red Bull-BORA-hansgrohe haalde Evenepoel om nog andere reden binnen

Red Bull-BORA-hansgrohe heeft Remco Evenepoel eindelijk beet. Ploegbaas Ralph Denk hoopt dat hij voor hetzelfde effect kan zorgen als Peter Sagan.

Van 2017 tot 2021 had BORA-hansgrohe met Peter Sagan de superster van het wielrennen in zijn rangen. Sindsdien moest de Duitse ploeg een stap terug doen, de komst van Roglic vorig jaar brak die trend.

Met de komst van Evenepoel hoopt Denk opnieuw de stap te zetten naar de top. "Wij hopen op het Peter Sagan-effect", zegt hij bij Sport am Samstag. "In 2019 wonnen we 47 keer, slechts vier van die overwinningen kwamen van Sagan."

"De andere successen kwamen van Ackermann, Buchmann, Schachmann en Bennett. Voor anderen is het dus ook een kans. Remco komt, maar hij kan ook anderen naar een hoger niveau stuwen", stelt Denk.

Wint Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe een monument?

Van Red Bull-BORA-hansgrohe wil Denk de meest attractieve ploeg van het peloton maken en vooral jongeren inspireren. "Dat is onze missie. We zijn goed op weg, maar nog lang niet aan het einde van onze missie."

"In 2026 willen een monument winnen en het goed doen in de grote rondes. We zouden graag een grote ronde winnen, zoals we dat in 2024 (Roglic won de Vuelta, nvdr.) hebben gedaan. We willen gewoon veel winnen en daar kan Remco goed bij helpen."