Niet enkel voor zijn zeges: Red Bull-BORA-hansgrohe haalde Evenepoel om nog andere reden binnen

Niet enkel voor zijn zeges: Red Bull-BORA-hansgrohe haalde Evenepoel om nog andere reden binnen
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Red Bull-BORA-hansgrohe heeft Remco Evenepoel eindelijk beet. Ploegbaas Ralph Denk hoopt dat hij voor hetzelfde effect kan zorgen als Peter Sagan.

Van 2017 tot 2021 had BORA-hansgrohe met Peter Sagan de superster van het wielrennen in zijn rangen. Sindsdien moest de Duitse ploeg een stap terug doen, de komst van Roglic vorig jaar brak die trend. 

Met de komst van Evenepoel hoopt Denk opnieuw de stap te zetten naar de top. "Wij hopen op het Peter Sagan-effect", zegt hij bij Sport am Samstag. "In 2019 wonnen we 47 keer, slechts vier van die overwinningen kwamen van Sagan."

"De andere successen kwamen van Ackermann, Buchmann, Schachmann en Bennett. Voor anderen is het dus ook een kans. Remco komt, maar hij kan ook anderen naar een hoger niveau stuwen", stelt Denk. 

Wint Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe een monument?

Van Red Bull-BORA-hansgrohe wil Denk de meest attractieve ploeg van het peloton maken en vooral jongeren inspireren. "Dat is onze missie. We zijn goed op weg, maar nog lang niet aan het einde van onze missie."

"In 2026 willen een monument winnen en het goed doen in de grote rondes. We zouden graag een grote ronde winnen, zoals we dat in 2024 (Roglic won de Vuelta, nvdr.) hebben gedaan. We willen gewoon veel winnen en daar kan Remco goed bij helpen."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Kocht Evenepoel zelf zijn contract af bij Soudal Quick-Step? Denk onthult pittige details van transfer

Kocht Evenepoel zelf zijn contract af bij Soudal Quick-Step? Denk onthult pittige details van transfer

16:00
Kopecky hakte knoop over WK nog niet door: bondscoach verklaart zijn opvallende aanpak

Kopecky hakte knoop over WK nog niet door: bondscoach verklaart zijn opvallende aanpak

19:00
🎥 Philipsen komt tekort in Denemarken, piepjonge Belg grijpt net naast de ritzege

🎥 Philipsen komt tekort in Denemarken, piepjonge Belg grijpt net naast de ritzege

17:55
Sven Nys slaat toe op de transfermarkt en haalt toptalent binnen

Sven Nys slaat toe op de transfermarkt en haalt toptalent binnen

17:00
Wat gaat Vanthourenhout concreet doen bij nieuwe club? Link met Evenepoel zegt niet alles

Wat gaat Vanthourenhout concreet doen bij nieuwe club? Link met Evenepoel zegt niet alles

12:30
Na tweede plaats in de Tour: Demi Vollering moet alweer domper slikken

Na tweede plaats in de Tour: Demi Vollering moet alweer domper slikken

16:30
📷 Ludo Dierckxsens krijgt prachtig eerbetoon op het BK gravel in Westerlo

📷 Ludo Dierckxsens krijgt prachtig eerbetoon op het BK gravel in Westerlo

15:00
Steeds meer zoals in het voetbal? Visma | Lease a Bike haalt 18-jarig toptalent in huis

Steeds meer zoals in het voetbal? Visma | Lease a Bike haalt 18-jarig toptalent in huis

14:30
Kan hij eindelijk nog eens winnen? Arnaud De Lie werkt heel stevig programma af

Kan hij eindelijk nog eens winnen? Arnaud De Lie werkt heel stevig programma af

14:00
CEO van Soudal Quick-Step heel blij met aanwinst: "Indrukwekkende resultaten neergezet"

CEO van Soudal Quick-Step heel blij met aanwinst: "Indrukwekkende resultaten neergezet"

13:30
Twee 'exotische' locaties strijden om Tour de France: "We kunnen nog beter"

Twee 'exotische' locaties strijden om Tour de France: "We kunnen nog beter"

13:00
Nieuwe transfer Soudal Quick-Step: geweer wordt helemaal van schouder veranderd na vertrek Evenepoel

Nieuwe transfer Soudal Quick-Step: geweer wordt helemaal van schouder veranderd na vertrek Evenepoel

12:12
Is het te gevaarlijk geworden? Jongeling stopt al op 21e met koersen en legt uit

Is het te gevaarlijk geworden? Jongeling stopt al op 21e met koersen en legt uit

11:06
"Slaagt Red Bull daar wel eindelijk in?" Opvallende leegte op palmares van Evenepoel

"Slaagt Red Bull daar wel eindelijk in?" Opvallende leegte op palmares van Evenepoel

20:30
Wat gaat Lotte Kopecky doen in het najaar?

Wat gaat Lotte Kopecky doen in het najaar?

10:00
The sky is the limit: UAE mikt op ... 100!

The sky is the limit: UAE mikt op ... 100!

09:30
Ervaren Belg neemt ingrijpende beslissing

Ervaren Belg neemt ingrijpende beslissing

09:00
Tadej Pogacar heeft het niet altijd even makkelijk: "Een show opvoeren"

Tadej Pogacar heeft het niet altijd even makkelijk: "Een show opvoeren"

08:40
Ferrand-Prévot komt nog één keer terug op haar gewicht in de Tour en legt alle details op tafel

Ferrand-Prévot komt nog één keer terug op haar gewicht in de Tour en legt alle details op tafel

07:00
"Het probleem is Evenepoel": Axel Merckx ziet kwalijke evolutie in het wielrennen

"Het probleem is Evenepoel": Axel Merckx ziet kwalijke evolutie in het wielrennen

12/08
"Ze hebben die neiging": Belgische bondscoach verwacht opnieuw problemen bij Vollering en co

"Ze hebben die neiging": Belgische bondscoach verwacht opnieuw problemen bij Vollering en co

21:30
Hij verbaasde de dokters en zichzelf: Philipsen zorgde voor medisch wonder na zware val

Hij verbaasde de dokters en zichzelf: Philipsen zorgde voor medisch wonder na zware val

20:00
Vertrek Segaert is doorn in het oog: sportief manager zegt wat er anders moet bij Lotto

Vertrek Segaert is doorn in het oog: sportief manager zegt wat er anders moet bij Lotto

12/08
Belgische organisatoren mee schuldig aan moeilijkheden van ploegen? "Kijk naar Italië en Frankrijk"

Belgische organisatoren mee schuldig aan moeilijkheden van ploegen? "Kijk naar Italië en Frankrijk"

12/08
Nieuwe ploegmaat zet superster Pogacar met de voeten op de grond: "Niemand"

Nieuwe ploegmaat zet superster Pogacar met de voeten op de grond: "Niemand"

12/08
"De meeste renners zeggen hetzelfde": Meeus blijft kritisch na zege Van Aert

"De meeste renners zeggen hetzelfde": Meeus blijft kritisch na zege Van Aert

12/08
📷 Lars van der Haar en zijn vrouw Lucy kondigen heugelijk nieuws aan

📷 Lars van der Haar en zijn vrouw Lucy kondigen heugelijk nieuws aan

12/08
Met dank aan Van der Poel: Philipsen zegt hoe hij de knop kon omdraaien na opgave in de Tour

Met dank aan Van der Poel: Philipsen zegt hoe hij de knop kon omdraaien na opgave in de Tour

12/08
Toekomstige ploegmaat bij Red Bull-BORA-hansgrohe doet boekje open over transfer Evenepoel

Toekomstige ploegmaat bij Red Bull-BORA-hansgrohe doet boekje open over transfer Evenepoel

12/08
Teammanager van UAE spreekt klare taal over afwezigheid van Pogacar in de Vuelta

Teammanager van UAE spreekt klare taal over afwezigheid van Pogacar in de Vuelta

12/08
Na zijn zware valpartij in de Tour de France: "Dat is het pijnlijkste moment van de dag"

Na zijn zware valpartij in de Tour de France: "Dat is het pijnlijkste moment van de dag"

12/08
Toptalent Fleur Moors (19) krijgt stevige opsteker van haar ploeg Lidl-Trek

Toptalent Fleur Moors (19) krijgt stevige opsteker van haar ploeg Lidl-Trek

12/08
Axel Merckx spreekt lovende woorden over zijn vader Eddy: "Zal Tadej dat ooit kunnen?"

Axel Merckx spreekt lovende woorden over zijn vader Eddy: "Zal Tadej dat ooit kunnen?"

12/08
Hond van de Vanthourenhouts heeft een wel heel bijzondere naam

Hond van de Vanthourenhouts heeft een wel heel bijzondere naam

12/08
Justine Ghekiere verlegt nog maar eens haar grenzen: "Het ging steeds maar beter"

Justine Ghekiere verlegt nog maar eens haar grenzen: "Het ging steeds maar beter"

12/08
📷 Ploegmaat van Mathieu van der Poel stopt door dodelijke ongevallen met koersen

📷 Ploegmaat van Mathieu van der Poel stopt door dodelijke ongevallen met koersen

12/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Jasper Philipsen Mathieu Van Der Poel Lotte Kopecky Demi Vollering Jordi Meeus Philippe Gilbert Wout Van Aert Serge Pauwels Alberto Dainese Laurens Ten Dam Axel Merckx Sven Vanthourenhout Lars Van Der Haar Kevin Vermaerke Kenneth Van Rooy Pauline Ferrand-Prévot Kurt Van De Wouwer Loic Vliegen

Nieuwste reacties

COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Hankie Hankie over Een heel opvallende keuze: "De beste Belgische wielrenner uit de Tour de France? Wout van Aert" Hankie Hankie over Ondanks fenomenale ritzege in Parijs: Bakelants trekt harde conclusie over de Tour van Van Aert Hankie Hankie over Ondanks de zege op Champs-Elysées: Van Aert is belangrijke plek bij Visma Lease a Bike kwijt Hankie Hankie over Bjarne Riis viseert net als mevrouw Vingegaard ook Van Aert: "Onbeschoft, toon respect" Nelvafrel Nelvafrel over Pogacar na Col de la Loze zelfs nog steviger leider: De Cauwer komt met vlijmscherp verdict voor Visma en Red Bull Nelvafrel Nelvafrel over Sergeant trekt bikkelharde conclusie over Evenepoel: "Dat is Remco zijn grote probleem" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved