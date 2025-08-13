Nieuwe transfer Soudal Quick-Step: geweer wordt helemaal van schouder veranderd na vertrek Evenepoel

Remco Evenepoel vertrok van Soudal Quick-Step naar Red Bull - BORA Hansgrohe. En dus hebben ze bij de Belgische ploeg het geweer helemaal van schouder weten te veranderen.

Met onder meer Dylan Van Baarle en Jasper Stuyven werd flink ingezet op het klassieke voorjaar. En ze doen nog andere transfers, zoveel is duidelijk. Daarbij wordt het geweer helemaal van schouder veranderd.

Dainese trekt van Tudor naar Soudal Quick-Step

Nu heeft Soudal Quick-Step ook Alberto Dainese voor twee jaar vastgelegd. De 27-jarige Italiaan komt over van Tudor, waar hij eind dit jaar een dienstverband van twee jaar afsluit.

De sprinter is de zoveelste rappe man in de selectie van de The Wolfpack. Het maakt andermaal duidelijk dat ze bij Soudal Quick-Step een heel andere weg aan het inslaan na het vertrek van Evenepoel.

Wat mogen we nog verwachten van Alberto Dainese?

2026 zal een heel ander seizoen worden dan de voorbije jaren voor de Belgische formatie. Heel wat transfer wijzen erop dat er een nieuwe koers wordt ingeslagen.

Dat was ook al duidelijk toen onder meer Yves Lampaert langer mocht blijven bij het team. Nu Evenepoel vertrokken is bij het team, wordt er opnieuw minder ingezet op de grote rondes. Dainese lijkt een leuke aanwinst, zowel om zelf af te maken als in de sprinttrein van Tim Merlier.