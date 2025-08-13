Steeds meer zoals in het voetbal? Visma | Lease a Bike haalt 18-jarig toptalent in huis

Bij Visma | Lease a Bike zetten ze steeds meer in op jong talent. Nadat eerder onder meer de piepjong Matthew Brennan heel snel kwam, zag en overwon hebben ze nu ook een achttienjarig talent in huis gehaald.

Het Visma | Lease a Bike Development Team heeft een nieuwe renner weten aan te werven. De 18-jarige Italiaan Francesco Baruzzi tekende voor twee seizoenen bij de Nederlandse formatie.

Baruzzi ging eerder ook al mee op stage met de ploeg en ziet dat nu beloond worden met een contract tot eind 2027. Bij zijn nieuwe team zijn ze alvast in de wolken.

Baruzzi is een sterke renner met veel progressiemarge

“Francesco is een sterke renner met veel progressiemarge”, licht Head of Development Robbert de Groot toe op de webstek van Visma | Lease a Bike.

“Hij is snel aan de finish, maar kan ook een lastig parcours aan. We hebben hem beter leren kennen tijdens ons laatste trainingskamp in Rogla, waar hij al bij ons aansloot. We kijken ernaar uit om vanaf volgend seizoen echt te gaan samenwerken.”

En ook de Italiaan zelf is trots: “Team Visma | Lease a Bike hoort toch bij de beste wielerteams ter wereld, ik ben dus heel trots dat ik daar vanaf volgend jaar onderdeel van uitmaak. Ik hoop mezelf in eerste instantie verder te ontwikkelen als atleet binnen de georganiseerde structuur van het team. Ik denk dat ik op alle vlakken nog veel stappen kan zetten.”