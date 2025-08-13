Sven Nys slaat toe op de transfermarkt en haalt toptalent binnen

Het wegseizoen is nog volop bezig, maar ook de voorbereidingen op het veldritseizoen zijn al aan de gang. Baloise Glowi Lions heeft een de beste Belgische talenten van vorig seizoen binnengehaald.

Op 4 oktober, over minder dan twee maanden, gaat het Belgische veldritseizoen opnieuw van start met de Exact Cross in Meulebeke. De ploegen zijn dan ook al aan de voorbereiding voor het nieuwe seizoen bezig.

Baloise Glowi Lions heeft zich versterkt met Mats Vanden Eynde (18), die overkomt van Acrog Tormans. Vanden Eynde werd vorig seizoen derde op het BK en vijfde op het WK bij de junioren, waar hij als eerste Belg eindigde.

Mats Vanden Eynde versterkt Baloise Glowi Lions

"Ik ben heel blij dat ik bij de ploeg mijn beloftecarrière zal kunnen starten", zegt Vanden Eynde. "Maar de komende weken zal ik er eerst alles aan doen om mijn juniorenperiode op de weg met glans af te ronden. Daarna duik ik het veld in."

Mats Vanden Eynde wordt bij Balois Glowi Lions, de ploeg van Sven Nys, dus eerstejaarsbelofte. Ook Arthur Van den Boer, de Belgische kampioen bij de junioren, zal de overstap maken naar de beloften.

Bij de profs rekent de ploeg dan weer op Lars van der Haar, Thibau Nys en Pim Ronhaar. Seppe Van Den Boer en David Haverdings waren vorig jaar nog belofte, maar maken de overstap naar de profs.