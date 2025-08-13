Tegen beter weten in? Pidcock onthult zijn doel voor de Vuelta

Tegen beter weten in? Pidcock onthult zijn doel voor de Vuelta
Foto: © photonews

Na de Giro rijdt Tom Pidcock ook de Vuelta. De Brit heeft zijn zinnen opnieuw gezet op het algemene klassement. Tegen beter weten in?

Voor het eerst in zijn carrière gaat de 26-jarige Tom Pidcock twee grote rondes rijden in één jaar. De voorbije jaren reed hij telkens één grote ronde per jaar. In 2021 was dat de Vuelta, daarna reed hij drie keer op rij de Tour. 

Bij zijn nieuwe ploeg Q36.5 reed Pidcock begin dit jaar al de Giro. Hij eindigde drie keer in de top vijf van een etappe, een derde plaats in de vijfde etappe was zijn beste resultaat. De Brit mikte vooral op het eindklassement. 

Pidcock mikt op eindklassement in de Vuelta

Uiteindelijk werd Pidcock zestiende. Zijn achterstand op eindwinnaar Simon Yates bedroeg net geen drie kwartier. Nog nooit eindigde Pidcock in de top tien van een grote ronden, maar toch mikt hij in de Vuelta opnieuw op het eindklassement. 

"In Spanje wil ik proberen om kort in het klassement te eindigen", zegt hij bij De Telegraaf. "Mijn tijdrit moet wel nog een stuk verbeteren, maar misschien kan ik voor een top tien gaan." In de Vuelta moet er 46 kilometer tegen de klok worden gereden.

Is het podium in een grote ronde een realistisch doel voor Pidcock? "Dat zou geweldig zijn, maar een grote ronde winnen is voor mij het moeilijkste wat er bestaat." Mikt Pidcock, met zijn kwaliteiten, dan niet beter op ritzeges in grote rondes? 

