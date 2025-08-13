The sky is the limit: UAE mikt op ... 100!

Van de UAE Tour tot de Ronde van Lombardije: overal is UAE Team Emirates XRG omnipresent. En zo komen ze steeds dichter bij een absoluut ongezien record.

In de voorlaatste rit van de Ronde van Polen werd Brandon McNulty in de slotmeters nog voorbij gestoken door de Monegask Victor Langellotti (INEOS Grenadiers), maar in de slottijdrit was het wel prijs.

De Amerikaan was op een tijdrit van 12,5 kilometer twaalf seconden sneller dan de Italiaan Lorenzo Milesi (Movistar) en vijftien seconden sneller dan Matteo Sobrero (Red Bull-BORA-hansgrohe).

McNulty pakte zo ook een dubbelslag want hij stak ook het eindklassement in de Ronde van Polen op zak. Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) werd tweede op 29 seconden, Sobrero derde op 37 seconden, leider Langellotti zakte naar de vijfde plaats.

Pakt UAE Team Emirates-XRG opnieuw zegerecord?

Met zijn dubbelslag in Polen bezorgde McNulty zijn ploeg UAE Team Emirates-XRG al zijn 71ste en 72ste zege van het seizoen. De ploeg van Tadej Pogacar is goed op weg om zijn eigen zegerecord van vorig jaar te breken.

Toen won de ploeg van Pogacar 81 koersen en kon het net het record van 85 zeges van Team Columbia-HTC uit 2009 niet verbeteren. Dit jaar doet de ploeg een nieuwe poging, Pogacar is opnieuw de slokop met 16 zeges, Del Toro en Almeida wonnen dit seizoen al elk negen keer.