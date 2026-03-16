De Cauwer waarschuwt Evenepoel voor eerste confrontatie met Vingegaard

Jonas Vingegaard won met ruime voorsprong Parijs-Nice. José De Cauwer ziet het voor Remco Evenepoel dan ook een grote test volgende week in de Ronde van Catalonië.

Met de grootste voorsprong sinds 1939 heeft Jonas Vingegaard voor het eerst in zijn carrière Parijs-Nice gewonnen. Al was er wel de kanttekening dat concurrenten zoals onder meer Juan Ayuso wel zijn uitgevallen.

Niet alleen Vingegaard is beter geworden

Met Ayuso had Vingegaard wellicht meer concurrentie gehad, maar dat mag volgens José De Cauwer niets afdoen aan de eindzege van de Deen. Volgens Visma-Lease a Bike is Vingegaard ook beter geworden deze winter.

"Weet je wat het straffe is? De anderen zijn ook beter geworden", zegt José De Cauwer bij Sporza. Gianni Vermeersch rijdt betere waardes, de Van Dijkes rijden betere waardes, Pogacar rijdt betere waardes, Van der Poel rijdt betere waardes... Iedereen rijdt betere waardes."

Belangrijke test voor Evenepoel

Volgende week staat Vingegaard alweer aan de start in de Ronde van Catalonië. Daar staat ook Remco Evenepoel aan de start na zijn eerste hoogtestage. En dat zal een belangrijke graatmeter worden voor Evenepoel.

"Het is niet belangrijk om te kijken naar hoe goed Vingegaard is, maar naar hoe Evenepoel zich verhoudt naar Vingegaard toe. Die was hier goed. Daartegenover staat dat Evenepoel daar toch in de buurt zou moeten kunnen komen - daarom niet kloppen - om goed te zijn."