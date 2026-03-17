Dé manier om Van der Poel te kloppen? Merckx geeft Pogacar gouden raad

Tadej Pogacar wil Milaan-Sanremo voor het eerst in zijn carrière winnen. Dan moet hij wel afrekenen met Mathieu van der Poel, recordhouder Eddy Merckx denkt te weten hoe dat kan.

Het record van zeven overwinningen in Milaan-Sanremo zal Tadej Pogacar wellicht niet meer breken in zijn carrière. De wereldkampioen won nog nooit, de voorbije drie jaar geraakte hij niet van Mathieu van der Poel af.

Wordt Van der Poel opnieuw de kwelduivel van Pogacar?

Vorig jaar probeerde Pogacar het op een andere manier door al op de Cipressa de koers in brand te steken, maar Van der Poel lossen lukte niet. In de sprint was de Nederlander dan weer de sterkste.

Eddy Merckx denkt dat het dit jaar opnieuw moeilijk zal worden voor Pogacar. "De Van der Poel die we in de Tirreno-Adriatico zagen zal niet gemakkelijk te verslaan zijn. En Pogacar zal hem ook moeten lossen, in een sprint is Van der Poel favoriet", zegt hij bij La Gazzetta dello Sport.

Merckx raadt Pogacar aanval op de Poggio aan

Waar moet Pogacar dan aanvallen volgens Merckx? "Op de Poggio. Hij kan op de Cipressa misschien wel iedereen lossen en kan ook alleen rijden, maar in Milaan-Sanremo is de kans groot dat hij opnieuw wordt ingelopen."

En ook de weersomstandigheden zullen een grote rol spelen volgens Merckx. "Als er tegenwind staat is het sowieso erg moeilijk om een verschil te maken, zelf voor Tadej Pogacar."