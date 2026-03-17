Dé manier om Van der Poel te kloppen? Merckx geeft Pogacar gouden raad

Tadej Pogacar wil Milaan-Sanremo voor het eerst in zijn carrière winnen. Dan moet hij wel afrekenen met Mathieu van der Poel, recordhouder Eddy Merckx denkt te weten hoe dat kan.

Het record van zeven overwinningen in Milaan-Sanremo zal Tadej Pogacar wellicht niet meer breken in zijn carrière. De wereldkampioen won nog nooit, de voorbije drie jaar geraakte hij niet van Mathieu van der Poel af.

Wordt Van der Poel opnieuw de kwelduivel van Pogacar?

Vorig jaar probeerde Pogacar het op een andere manier door al op de Cipressa de koers in brand te steken, maar Van der Poel lossen lukte niet. In de sprint was de Nederlander dan weer de sterkste.  

Eddy Merckx denkt dat het dit jaar opnieuw moeilijk zal worden voor Pogacar. "De Van der Poel die we in de Tirreno-Adriatico zagen zal niet gemakkelijk te verslaan zijn. En Pogacar zal hem ook moeten lossen, in een sprint is Van der Poel favoriet", zegt hij bij La Gazzetta dello Sport. 

Merckx raadt Pogacar aanval op de Poggio aan

Waar moet Pogacar dan aanvallen volgens Merckx? "Op de Poggio. Hij kan op de Cipressa misschien wel iedereen lossen en kan ook alleen rijden, maar in Milaan-Sanremo is de kans groot dat hij opnieuw wordt ingelopen."

En ook de weersomstandigheden zullen een grote rol spelen volgens Merckx. "Als er tegenwind staat is het sowieso erg moeilijk om een verschil te maken, zelf voor Tadej Pogacar." 

Pogacar mist twee belangrijke ploegmaats, maar waarschuwt wel voor Milaan-Sanremo

13:30
Alpecin-Premier Tech heeft knoop doorgehakt over Jasper Philipsen na stevige valpartij

15:30
15:00
"Dat is de realiteit": Vanthourenhout eerlijk over integratie van Evenepoel bij Red Bull

14:00
13:00
12:30
11:00
1
08:00
10:00
09:00
08:30
18:00
07:30
07:00
16:30
19:00
21:30
20:30
16:00
20:00
18:30
17:00
16/03
16/03
16/03
16/03
16/03
16/03
16/03
16/03
16/03
16/03
15/03
16/03
16/03
16/03

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
