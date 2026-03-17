Jorgenson ook kopman in Milaan-Sanremo? Van Aert heeft er duidelijke mening over

De ploeg van Visma-Lease a Bike zal er dit jaar helemaal anders uitzien in Milaan-Sanremo. Wout van Aert komt opnieuw aan de start, maar hij lijkt niet de enige kopman te worden.

Van Aert in goede vorm naar Milaan-Sanremo

Olav Kooij was de voorbije twee jaar de beste renner van Visma-Lease a Bike in Milaan-Sanremo, maar de Nederlander is vertrokken. Wout van Aert, die al drie keer op het podium stond, komt na twee jaar afwezigheid weer aan de start.

Van Aert toonde in Tirreno-Adriatico dat hij een goede vorm te pakken heeft. Hij zou in staat moeten zijn om Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar te kunnen volgen op de Cipressa en de Poggio en een goed resultaat te rijden.

Jorgenson en Brennan ook troeven van Visma-Lease a Bike

Maar Van Aert zal niet de enige troefkaart zijn van Visma-Lease a Bike. Matteo Jorgenson, tweede in Tirreno-Adriatico, moet ook een rol kunnen spelen in de finale. Daar is ook Wout van Aert van overtuigd.

"Ik denk dat Matteo ver kan geraken zaterdag. De hellingen zijn er minder steil dan in Tirreno-Adriatico, maar mocht hij zo’n lichte hellingen niet aankunnen, had de ploeg hem niet geselecteerd", zegt hij bij HLN.

Naast Van Aert en Jorgenson is ook Matthew Brennan een troefkaart. De 20-jarige Brit is op papier een sprinter, maar kan een helling over. Als er gesprint moet worden voor de zege en Brennan is erbij, zal Visma-Lease a Bike zijn kaart trekken.