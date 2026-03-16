Na de harde kritiek op het positioneren van Van Aert: ex-ploegmaat neemt het fel voor hem op

Hoe goed is Wout van Aert nog in het positioneren? Als hij als eerste een belangrijke strook opdraait, lijkt hij wel over de vorm te beschikken om mee te strijden. Alleen wordt die eerste voorwaarde niet altijd vervuld.

Er werd bijvoorbeeld heel veel verwacht van Van Aert in de gravelrit van de Tirreno. Vlak voor de gravelstrook eraan kwam verloor hij echter heel wat plaatsen, waardoor hij bij voorbaat al kansloos was. In Wielerclub Wattage werd besproken of dit plaatsverlies er kwam door angst, iets waar Van Aert eerder al eens aan gelinkt is.

Het is dus een kritiek van vroeger die nu weer in de actualiteit is beland. Dat is niet ideaal, zeker niet met het oog op Milaan-Sanremo. Komende zaterdag zal het immers ook heel belangrijk zijn om in aanloop naar de laatste beklimmingen goed te positioneren. Zelfs met een goede positie wordt het al moeilijk genoeg om VDP en Pogacar te volgen.

Teunissen vindt kritiek op Van Aert 'te makkelijk'

De kritiek op het positioneren van Van Aert is door Sporza voorgelegd aan zijn voormalige ploegmaat Mike Teunissen. "Ja, ik vind het altijd een beetje gemakkelijk om het daarop af te schuiven en te zeggen dat Wout niet kan positioneren. Het is ook geen PlayStation", reageert de Nederlander die ondertussen voor XDS Astana koerst.

Volgens Teunissen kan het succes dat je behaalt in het goed proberen te positioneren sterk variëren. "De ene keer zit je goed, de andere keer zit je niet goed. Ik denk dat Wout de run-in naar de Cipressa heel goed kent en dat hij een aantal hele goede ploeggenoten om zich heen heeft", ziet Teunissen geen problemen voor Milaan-Sanremo.

Teunissen verwacht veel van Van Aert en ploegmaats

Teunissen denkt dus dat Van Aert en Visma-Lease a Bike wel vooraan zullen koersen op de momenten dat het echt nodig is. "Ik verwacht eigenlijk dat die mannen er wel gaan zitten." Zaterdag komen we te weten of Teunissen gelijk heeft.  

