Van Aert bijt van zich af en zegt waarom hij Milaan-Sanremo kan winnen

Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Winnen is de voorbije jaren alsmaar moeilijker geworden voor Wout van Aert. Toch vindt Van Aert niet dat hij zijn killerinstinct is verloren.

In de vierde etappe van Tirreno-Adriatico kon Wout van Aert sprinten voor de zege, maar hij moest uiteindelijk tevreden zijn met de vijfde plaats. Van Aert reageerde in de slotkilometer twee keer op een aanval en had niets meer in de benen in de sprint. 

Van Aert reageert op kritiek over killerinstinct

Mathieu van der Poel profiteerde in het wiel van Van Aert en pakte zijn tweede overwinning in Tirreno-Adriatico. Volgens analisten zoals Thijs Zonneveld is Van Aert zijn killerinstinct wat verloren en moet hij meer durven verliezen. 

"Ik snap natuurlijk dat ik aanzienlijk minder win dan vroeger, maar dat betekent niet dat de winnaar in mij verdwenen is", reageerde Van Aert op de kritiek bij Sporza. Vorig seizoen won Van Aert twee keer, in de Giro en de Tour. 

Kan Van Aert Milaan-Sanremo winnen? 

In Milaan-Sanremo hoopt Van Aert weer aan te knopen met een overwinning, al weet ook hij goed genoeg dat Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel de grote favorieten zijn. En hij vindt niet dat hij daarbij hoort. 

Toch denkt Van Aert dat hij net als in 2020 kan winnen. "Milaan-Sanremo is de koers bij uitstek waar er veel kan gebeuren." Van Aert voelt zich ook goed, hij zal dan ook aan de start staan met het idee dat hij kan winnen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Thijs Zonneveld
Wout Van Aert

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Jonas Vingegaard Rasmussen Jasper Philipsen Matteo Jorgenson Victor Campenaerts Sven Vanthourenhout Patrick Lefevere Lotte Kopecky Arnaud De Lie Van Eetvelt Lennert Tom Boonen Remco Evenepoel Jonathan Milan Annemiek Van Vleuten Jasper Stuyven Lindsay De Vylder Tadej Pogacar Florian Vermeersch Thijs Zonneveld

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved