Van Aert bijt van zich af en zegt waarom hij Milaan-Sanremo kan winnen

Winnen is de voorbije jaren alsmaar moeilijker geworden voor Wout van Aert. Toch vindt Van Aert niet dat hij zijn killerinstinct is verloren.

In de vierde etappe van Tirreno-Adriatico kon Wout van Aert sprinten voor de zege, maar hij moest uiteindelijk tevreden zijn met de vijfde plaats. Van Aert reageerde in de slotkilometer twee keer op een aanval en had niets meer in de benen in de sprint.

Van Aert reageert op kritiek over killerinstinct

Mathieu van der Poel profiteerde in het wiel van Van Aert en pakte zijn tweede overwinning in Tirreno-Adriatico. Volgens analisten zoals Thijs Zonneveld is Van Aert zijn killerinstinct wat verloren en moet hij meer durven verliezen.

"Ik snap natuurlijk dat ik aanzienlijk minder win dan vroeger, maar dat betekent niet dat de winnaar in mij verdwenen is", reageerde Van Aert op de kritiek bij Sporza. Vorig seizoen won Van Aert twee keer, in de Giro en de Tour.

Kan Van Aert Milaan-Sanremo winnen?

In Milaan-Sanremo hoopt Van Aert weer aan te knopen met een overwinning, al weet ook hij goed genoeg dat Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel de grote favorieten zijn. En hij vindt niet dat hij daarbij hoort.

Lees ook... Van Aert onthult zijn opvallende voorbereiding op Milaan-Sanremo›

Toch denkt Van Aert dat hij net als in 2020 kan winnen. "Milaan-Sanremo is de koers bij uitstek waar er veel kan gebeuren." Van Aert voelt zich ook goed, hij zal dan ook aan de start staan met het idee dat hij kan winnen.