Kan Van Aert Milaan-Sanremo winnen? Van Avermaet ziet belangrijke voorwaarde

Wout van Aert won geen etappe in Tirreno-Adriatico, maar maakte wel veel indruk. Greg Van Avermaet ziet Van Aert dan ook ver komen in La Primavera.

Na twee jaar afwezigheid staat Wout van Aert opnieuw aan de start van Milaan-Sanremo. Het eerste monument van het jaar ligt Van Aert misschien wel het beste, in vijf deelnames eindigde Van Aert altijd in de top acht.

Van Avermaet ziet Van Aert ver komen in Milaan-Sanremo

In 2020 won Van Aert ook Milaan-Sanremo, in 2021 en 2023 werd hij derde. In Tirreno-Adriatico heeft Van Aert ook laten zien dat hij in orde is. "Hij zit op een heel hoog niveau", zegt Greg Van Avermaet in de HLN Wielerpodcast.

Volgens Van Avermaet zit Van Aert ook op het niveau dat hij moet hebben om koersen te kunnen winnen. Van Aert kan dus zeker de finale rijden van Milaan-Sanremo, maar Van Aert ziet wel een belangrijke voorwaarde.

Moet Van Aert zich in underdogpositie wikkelen?

"Wout van Aert eraf rijden op de Cipressa en Poggio zal niet snel gebeuren als hij heel goed is en in positie zit. Daar moet hij zich op focussen en in geloven." Van Aert moet met de mindset aan die beklimmingen starten dat ze hem niet gaan lossen.

Volgens Van Avermaet, die vijfde werd in 2016, kan Van Aert zo ver geraken. En Van Aert moet zich vooral wat in de underdogpositie wikkelen, want Pogacar en Van der Poel zijn de grote topfavorieten.