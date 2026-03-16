De volgende die er moet aan geloven: ex-Vueltawinnaar noemt nu Van der Poel domkop en egoïst

Mathieu van der Poel mag dan een geweldige renner zijn, hij kan ook een domkop zijn. Toch als we Chris Horner, de Vueltawinnaar van 2013 moeten geloven.

De Amerikaan hekelt op zijn YouTube-kanaal de koerswijze van Van der Poel in Tirreno-rit 7. "Mathieu van der Poel, ben je nu aan het doen wat ik denk dat je aan het doen bent? Ben je hier een 100% domkop?" Het gaat over een tempoversnelling van onder andere Van der Poel op een lastig klimmetje, waardoor enkele sprinters overboord gingen.

Eén van die sprinters was ... Jasper Philipsen. "Het is duidelijk dat Van der Poel probeert om er een goede training van te maken richting Milaan-Sanremo, maar tactisch is het belachelijk. Vertel me niet hoe fantastisch dit is voor Milaan-Sanremo. Maar het wordt nog hilarischer: de beste sprinter ter wereld wordt gelost door zijn ploegmaat."

Horner vindt dat Van der Poel lead-out moest doen

Philipsen keerde wel nog terug in het peloton, maar kon door een valpartij niet meesprinten. Ook hiervoor wees Horner Van der Poel met de vinger. "As Van der Poel de lead-out had gedaan, hadden ze altijd veilig voorin gezeten. Hij had Jasper een fantastische zege kunnen bezorgen. In plaats daarvan zit hij achterin nadat hij een egoïstisch trainingsritje heeft gereden."

Het is lang niet de eerste keer dat Horner zwaar uithaalt na een manoeuvre in een wielerwedstrijd dat hij niet kan begrijpen of na het horen van een tactische mening waar hij het helemaal niet mee eens is. Patrick Lefevere moest er al aan geloven en onlangs haalde Horner ook zwaar uit richting ex- wielrenner Thomas De Gendt.

Favoriet verwijt van ex-Vueltawinnaar

Het woord 'domkop' lijkt overigens het verwijt te zijn dat Horner het liefst gebruikt. Lefevere en De Gendt kregen dit etiket dus ook al op zich gekleefd. Nu was het dus de beurt aan Van der Poel om door Horner een 'domkop' genoemd te worden.